Şırnak'ta denetimli serbestlik iş birliği protokolü imzalandı

24.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:38

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz arasında, denetimli serbestlik iş birliği protokolü imzalandı.



Belediyede düzenlenen imza töreninin ardından açıklama yapan Yarka, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak kişilerle ilgili 2020 yılını kapsayacak bir protokol imzaladıklarını söyledi.



Protokolün hayırlı olmasını dileyen Yarka, "Denetimli serbestlik kapsamında yükümlülerimiz çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almakta. Bu kapsamda imzaladığımız protokol ile belediyemizde kamuya yararlı işlerde yükümlüleri değerlendireceğiz. Arkadaşlarımız belediye bünyesinde temizlik, ağaç dikimi ve bakım onarım çalışmalarında yer alacaklar." diye konuştu.

Başsavcı Yılmaz da iş birliğinin kurallara uyma, beceri ve çalışma disiplini kazanma açısından yükümlülere yararlı neticeler getireceğine inandıklarını belirtti.

"Protokol yükümlülerin toplumdan soyutlanmadan, topluma daha etkin şekilde kazandırılmasını sağlamak için imzalanıyor." diyen Yılmaz, yıl içerisinde belediye bünyesinde 26 yükümlünün çeşitli hizmetlerde çalışarak, temizlik ve çevre düzenlemesinde kamu yararına 18 bin 354 saat görev yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA