Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlandı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, girişimcilik, eğitim ve sağlık alanlarında kadınların daha etkin katılımını özendirme gayreti içerisinde oluklarını söyledi.

Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınlara karanfil dağıttı, günlerini kutladı.

Etkinlikte konuşan Vali Pehlivan, Türkiye'de kadınların toplumda saygın bir konumda yer aldığını söyledi.

Kadına şiddetin kanayan bir yara olduğunu, bu konunun gündemden kalkması için toplumun her kesimine çeşitli sorumluluklar düştüğünü aktaran Pehlivan, şunları söyledi:

"Dinimizde kadın baş tacı edilmiştir. Nitekim Peygamberimiz 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' diyerek bu konudaki anlayışı en veciz şekilde dile getirmiştir. Terörle mücadelenin uzun yıllardan beri yaşandığı bir ildeyiz. Buraya evlatlarını asker, polis ve jandarma olarak gönderen anneler, eşler ve kardeşler var. Nitekim burada koruculuk yapanların anneleri, eşleri ve kardeşleri bu mücadeleye ortak oldular ve olmaya devam ediyorlar. Ben bu vesileyle şehit annelerimizi ve şehit eşlerini şükranla, saygıyla yad ediyorum. Mesele vatan için bedel ödemek ise kadınlarımız da en az erkekler kadar ödemiştir. Devletimiz girişimcilik, eğitim ve sağlık alanlarında kadınların daha etkin katılımını özendirme gayreti içerisindedir."

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da kadının toplumun en etkili, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu ifade etti.

"Kadını ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla beraber sadece kadın sorunu değildir" diyen Yarka, şöyle konuştu:

"Bu sorun adil ve kalkınmış bir toplumun inşa etmenin bir basamağıdır. Kadınların güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit bir şekilde faydalanması gerekir. Hükümetimiz, toplumuzun huzuru ve geleceğimizin teminatı için aile birliğimizin güçlenmesi yönünde politikalar yürütülmektedir. Şırnak Belediyesi olarak kadınlarımızın yapacağı her türlü projelerin de yanlarında olacağız"

Programa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve Şırnak Ticaret Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan