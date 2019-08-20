ŞIRNAK Köyde açtığı kursla kadınlara istihdam sağladı

20.08.2019 13:32

Köyde açtığı kursla kadınlara istihdam sağladı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Cemile Soysal (38), Özgen köyünde açtığı tasarım ve giyim kursuyla 20 genç kadına istihdam sağladı.

Silopi Halk Eğitim Merkezi'nde eğitmenlik yapan Cemile Soysal, yaşadığı Özgen köyünde giyim ve tasarım kursu açtı. Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur'un desteğiyle açılan giyim ve tasarım kursu sayesinde, köyde yaşayan 20 kadın istihdam edildi. Genç kadınlar, kursta ürettikleri ürünleri düzenleyecekleri sergiyle satışa sunacak.

Açtığı kursta kadınları meslek sahibi etmeyi hedeflediğini söyleyen Cemile Soysal, Köydeki kızlarımız bu kurs sayesinde bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Hem el sanatı becerileri elde ediyorlar hem de ürettikleri ürünü satarak aile ekonomisine katkı sunuyorlar. Ayaklarının üzerinde nasıl duracaklarını bilsinler diye böyle bir iş istihdamı sağladık. Severek geliyorlar dedi.

Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen ise istihdama yönelik açılan bu gibi kursların artırılmasını hedeflediklerini belirterek, Silopi Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur ile birlikte burada giyim ve tasarım alanında kurs açtık. Kursumuz istihdama yönelik bir kurs. Şu anda bu kursumuzda Özgen köyünde yaşayan 20 genç kız fayda görüyor. Bu kursta hedefimiz istihdama yönelik katma değer yaratmak, üretimi sağlamak ve bu üretimle de buraya gelen genç kızlarımızın geleceğe yönelik istihdam ortamını oluşturmaktır diye konuştu.

Kaynak: DHA