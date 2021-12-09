Şırnak'ın Silopi ilçesinde gönüllü kuaförler köy okullarında saç bakımı yaptı

Silopi'de 'Kardelenler Buluşuyoruz, Dünyayı Güzelleştiriyoruz' projesi kapsamında, gönüllü kuaförler köy okullarında kızların saç bakımlarını yaptı.

Silopi'de 'Kardelenler Buluşuyoruz, Dünyayı Güzelleştiriyoruz' projesi kapsamında, gönüllü kuaförler köy okullarında kızların saç bakımlarını yaptı. 16 gönüllü kuaför tarafından Ortaköy İlkokulu ve Ortaokulu'nda kız öğrenciler ile biraya geldi. Okulun bahçesinde açık havada kurulan sandalye ve masalardan yapılan düzende kız öğrencilerin saçlarına fön, kesim, düzleştirme ve bakımları kuaför ortamındaki gibi yapıldı. İlk kez saç bakımı yaptıranların yanı sıra ilçe merkezinden uzak olması nedeniyle kuaföre gidemeyen kızlar saç bakımı yapmanın sevincini yaşadı.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, okullarda öğrencilerin saç bakımlarını yaparak onları motive etmeye Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, çalıştıklarını söyledi.

Bilen, bu sayede Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Çok öğrencilerin sosyal bir etkinlikle Amaçlı Toplum Merkezi tarafından motivasyonlarını yükseltmeye ortaklaşa düzenlenen 'Kardelenlerle çalıştıklarını ifade etti.

Çok Amaçlı Toplum Merkezi projesi kapsamında ilçedeki 8 köy Müdiresi Mihriban Bilen ise köyde yaşayan okulunda okuyan 450 kız öğrencinin saç kızların çoğunun imkanı olmadığını bakımı ve kesimi, gönüllü öğretmenlerce söyledi.

Bilen, "O yüzden biz de onlar ücretsiz olarak yapıldı. Bir kurs eğitmeni gelemiyorsa biz gidelim dedik. İstedikleri saç bakımı hakkında hem bilgi verdik hem de istedikleri işlemleri gerçekleştirdik" diye konuştu.

Saç kesimi yapan kız öğrenci Babet Binici, "Ablalarımız saçlarımızı güzelce bir kestirdi. Model yaptırdık, çok sevindik. Saçlarımızı hep evde yaptırıyorduk. Kuaföre gidemiyorduk. Herkesin emeğine sağlık, minnettarız" dedi. Selim Yalçın

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet