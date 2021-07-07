Şırnak İlimizde Hayata Geçirilecek Olan 4 Önemli Proje İçin Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Protokol İmzalandı

Şırnak İlimizde hayata geçirilecek olan 4 önemli proje için GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol imzalandı.

Şırnak İlimizde hayata geçirilecek olan 4 önemli proje için GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol imzalandı. Valimiz Ali Hamza Pehlivan, protokol imza seremonisi için ziyaretine gelen Şanlıurfa GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan V. Mehmet Açıkgöz; Başkan Yardımcısı Nusret Mutlu, Bölge Müdür V. Hasan Kılıç ve Ekonomik Kalkınma ve Girişimcilik Genel Koordinatörü Mustafa Avşar ile görüştü.

Valilik makamında yapılan görüşmede protokolü imzalanacak olan projelere ilişkin değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete Beytüşşebap Belediyesi Başkanı Habib Aşan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel de iştirak etti.

Görüşmenin ardından Vali Pehlivan'ın himayesinde "Tarımsal Altyapının Geliştirilmesi Projesi", "Tarımsal Eğitim Yayım Projesi ve Seracılığa Kadın Dokunuşu Projesi" ve "GAP Tatil Köyü Projesi"nin protokolleri imzalandı.

Seracılığa Kadın Dokunuşu Projesi; 1. 456. 000 TL bütçeli projeye GAP İdaresi desteği yüzde 70/ 1. 019. 200 TL'dir. Proje ile bölgede başarılı bir şekilde uygulanan seracılık faaliyetlerinin geliştirilip kümelenmesi, önemli bir potansiyele ulaşması, seracılık faaliyetlerinin geliştirilmesiyle organize seracılık alanı oluşturmak hedeflenmektedir. Proje kapsamında 16 aile işletmesine 16 adet birer dekar sera (Poli Etilen örtülü yuvarlak çatılı plastik sera) kurulumu gerçekleştirilecektir.

Tarımsal Altyapının Geliştirilmesi/Meyveciliği Geliştirme Projesi; toplam bütçesi 1. 428. 000 TL'dir. 150 çiftçinin yararlanacağı proje ile İlimiz genelinde birlikte üretim modeliyle çiftçilerin bir araya getirilerek özellikle Antep fıstığı, ceviz, badem ve Kıtılnefs üzümü üretiminin arttırılması amaçlanmaktadır. Yaklaşık 1000 dekar alanda yeni fıstık, badem, ceviz ve bağ alanları tesis edilmesi ve mevcut bulunan yaklaşık 250 dekar bağ alanının rehabilitasyonu planlanmaktadır.

Tarımsal Eğitim Yayım Projesi/Şırnak TEYAP-Meyveciliğin (Antep fıstığı, Ceviz, Bağ) Projesi; toplam bütçesi 333. 333 TL'dir. Projenin amacı bölgenin ekolojik koşullarına uygun sert kabuklu meyve bahçe tesisleri ve modern bağ tesisi kurularak çiftçilerin ekonomik gelir seviyelerinin arttırılması, yeni tarım teknolojileri kullanılarak meyveciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Proje ile 1 çiftçiye 5 dekarlık Antep fıstığı bahçesi tesisi, 1 çiftçiye 5 dekarlık ceviz bahçesi tesisi ve 1 çiftçiye 5 dekarlık telli terbiye bağ tesisi yapılacaktır. Proje kapsamında İlde 335 çiftçiye konusunda uzman olan ve uygulama içerisinde bulunan kişilerce; Sert kabuklu meyve yetiştiriciliği eğitimi, Bağıllık (budama, ilaçlama, gübreleme), Ceviz yetiştiriciliği eğitimi, Antep fıstığı yetiştiriciliği eğitimi, Ürün işleme ve pazarlama eğitimi, Çiftçi örgütlenmesi eğitimi ve Modern bağcılığın bugünü ve geleceği paneli düzenlenecektir. 25 teknik personelin eğitim çalışması yapılacaktır.

Beytüşşebap İlçemizde GAP Tatil Köyü Projesi; toplam 770. 000 TL bütçeli projeye GAP İdaresi desteği 693. 000 TL'dir. Proje ile Beytüşşebap Belediye Başkanlığınca işletilen Zümrüt Kaplıcaları Tesisinin konaklama ve sosyal alan kapasitesinin artırılmasına yönelik ilçenin turizm potansiyeline katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bununla birlikte zümrüt kaplıcalarına gelecek kişi sayısının artması ile yöre halkının sosyal-ekonomik gücünün artması ve termal turizmin canlanması amaçlanmaktadır.

Kaynak: Habermetre