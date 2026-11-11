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Tokat Erbaa'da dört köpeğin çocuğa saldırdığı anlar kameraya yansıdı

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Tokat Erbaa'da dört köpeğin çocuğa saldırdığı anlar kameraya yansıdı Haber Videosunu İzle
Tokat Erbaa'da dört köpeğin çocuğa saldırdığı anlar kameraya yansıdı
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bir çocuğa pitbull, av köpeği ve ikisi süs köpeği olmak üzere dört köpek saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda bölgeye koşan bir kişi ve toplanan vatandaşlar görüntülendi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde dört köpeğin bir çocuğa saldırdığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan bir çocuğa pitbull, av köpeği, ikisi de süs köpeği olmak üzere dört köpek saldırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, olayın yaşandığı noktaya doğru koşan bir kişi ve ardından bölgede toplanan vatandaşlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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