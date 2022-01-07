Şırnak Belediyesi ve Bem-Bir-Sen arasında toplu sözleşme imzalandı

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Belediyesi ve Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Bem-Bir-Sen arasında toplu sözleşme imzalandı.

Şırnak Belediye başkanı makamında imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Yarka, belediye bünyesinde görev yapan memurlar için 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesi imzalandığını belirtti.

Bem-Bir-Sen Şırnak İl Başkanı Ahmet Temel'de sözleşmenin çalışanlara hayırlı olmasını diledi. Sözleşme için Yarka ve ekibine teşekkür eden Temel, "Bu dönem yüzde 120 oranında iyileştirmeler gerçekleştirdik. Ülkemizin çeşitli yerlerinde sosyal denge sözleşmeleri yapılıyor. Sosyal denge sözleşmesi memurlar için en kıymetli kazanımdır. Şırnak Belediyesi ile Bem-Bir Sen Sendikası arasında 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesini en yüksek tavandan yüzde 120 oranında imzaladık. Memur arkadaşlarımıza hayırlı ve bereketli olsun. Her zaman emeğin ve emekçinin yanında olan, belediye memurlarımızın lehinde göstermiş olduğu fedakarlıktan dolayı Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'ya teşekkür eder, işlerinde kolaylıklar dileriz" değerlendirmesinde bulundu. - ŞIRNAK