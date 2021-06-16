"Şırnak Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirme Projesi" Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, "Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi" Açılış Toplantısına katıldı.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, "Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi" Açılış Toplantısına katıldı.

Avrupa Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi" tarafından desteklenen, proje başvuru sahibi Şırnak Üniversitesi, proje ortağı Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, proje iştirakçisi ise Dicle Kalkınma Ajansı olan "Şırnak Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da videokonferans sistemi üzerinden toplantıya iştirak etti. Vali Pehlivan, projenin büyüklüğünün 160 bin avro olduğunu ve 15 aylık bir uygulama süresini kapsadığını söyledi. Şırnak'ta resmi tespitlere göre 82 Milyon m3 kömür rezervi olduğunu ifade ederek maden gibi riskli olan bir iş kolunda iş güvenliği ve emniyetin çok önemli olduğunun altını çizdi. Proje amacının Şırnak ve çevresindeki asfaltit ocaklarında çalışan madencilerin iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi olduğunu söyledi.

Kömür rezervinin büyük çoğunluğunun Cudi Dağı'nda olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle geliştirilen ve uygulanan Güvenlik Konsept Projesiyle yıllarca terör nedeniyle uygun şekilde işletilemeyen rezervlerin de değerlendirilebileceğini belirtti.

İl genelinde 21 ruhsatlı işletme olduğunu aktaran Vali Pehlivan,

"İşletme sahiplerinin öncelikle iş sağlığı ve güvenliği konusunu ziyadesiyle önemsemesi gerekiyor. Önce çalışanın sağlığı ve güvenliği, sonra ekonomik alanda atılacak adımlar ve madenlerin işletilmesi geliyor. " dedi. Başkan Yarka, Rektör Erkan, Şırnak TSO Başkanı Geliş, DİKA Genel Sekreteri Alanlı ve videokonferans yoluyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya projeyle ilgili düşünce ve değerlendirmelerini paylaştı. Şırnak Üniversitesi Proje Koordinatörü Veli Ayan tarafından proje hakkında detaylı sunum yapılmasının ardından toplantı sona erdi.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte tüm çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği bilinciyle farkındalığının arttırılmasına yönelik çeşitli eğitimler düzenlenecektir. Asfaltit ocaklarındaki risk değerlendirmesi ve acil durum eylem planları detaylı olarak incelenerek firmalara iyileştirme önerileri sunulacak, işverenlere, yöneticilere ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili kanunlara yönelik detaylı bilgilendirmeler yapılacaktır. Ayrıca asfaltit ocaklarında uygulanabilecek modern ve yüksek güvenlikli üretim yöntemleri hakkında ülkemize ve yurtdışına ait iyi uygulama örnekleri gösterilecektir. Projenin önemli sonuçlarından biri de İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Üniversite- Sanayi iş birliğinin geliştirilmesi olacaktır.

Kaynak: Habermetre