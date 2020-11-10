Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti
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Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti

10.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:45
Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti

Ankara'da geçen yıl boğazına şırınga çikolata kapağının kaçması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mert'in ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada oğlunun asli kusurlu bulunmasına baba Faruk Köksal tepki gösterdi. Köksal, "Satışı okulda yasak olan bir ürünün satılmasına izin verenleri suçlayacakları yerde benim oğlumu suçluyorlar" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda okuyan Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması nedeniyle fenalaşarak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

KANTİNCİ VE FİRMA SAHİBİNİN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında, aralarında okul müdürü, kantinci ve doktorun da bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesi alındı. Başsavcılık, olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede, tali kusurlu oldukları belirtilen kantin işletmecisi N.Y. ile ürünü dağıtan firmanın sahibi Y.T.'nin "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6'şar yıla kadar hapisleri istendi.

ASLİ KUSURLU BULUNDU

Mert Yağız Köksal'ın kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölümüne neden olduğu belirtilen iddianamede, "Dosyada mevcut 15 Ekim 2020 tarihli Adli Tıp Uzmanlığından alınan bilirkişi raporuna göre maktulün plastik enjektörün ucundaki tıpayı eliyle çıkarmadan ağzına alarak dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçması ve boğularak ölmesine neden olduğu, maktulün böylece kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölümüne neden olduğu ve bu nedenle asli kusurlu olduğunun anlaşıldığı" belirtildi.

Şırınga çikolatadan ölen Mert'in babası konuştu

"7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU NASIL SUÇLU BULUYORLAR?"

İddianameyle ilgili konuşan Mert'in babası Faruk Köksal, "7 yaşındaki çocuğu nasıl suçlu buluyorlar, üreten firma ya da onu denetleyen müfettişler değil, okul yönetimi değil. Yetişkin bir insanın açamadığı kapağı Mert Yağız'ın ağzıyla açıp boğazına kaçmasını çocuğuma yüklüyorlar. Bu durum çok hoşumuza gitmedi" dedi.

Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti

"BU KARARI HERKESİN VİCDANINA BIRAKIYORUZ"

Baba Köksal, şöyle devam etti: "Yetişkin birini suçlayabilirsiniz ama 7 yaşındaki çocuğu nasıl olur da suçlarsınız. Devlet büyüklerimizden bu konuyla ilgili yardım bekliyoruz. Biz zaten evladımızı yitirdiğimizden dolayı yaralıyız bu tür şeylerde bizleri daha fazla yıpratıyor. Bu kararı herkesin vicdanına bırakıyoruz. Adalet yerini bulana kadar başka Mertler gitmesin başka aileler yanmasın diye sonuna kadar savaşacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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