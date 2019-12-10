Şirin Tekeli Araştırma Ödülü sahiplerini buldu

10.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:31

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender)'nin; demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapan Şirin Tekeli anısına düzenlediği "Şirin Tekeli Araştırma Ödülü" 2019 yılı sahiplerini buldu.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi'nin (SU Gender) 2017'de hayatını kaybeden Şirin Tekeli anısına düzenlediği Araştırma Ödülü'nü kazanan genç araştırmacılar, 7 Aralık 2019, Cumartesi günü Minerva Palas'ta düzenlenen konferansla açıklandı. Türkiye'de toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan Şirin Tekeli Araştırma Ödülü'nü ortak çalışmalarıyla Sezen Bayhan ve Canan Aratemur Çimen ile Zeynep Selen Artan-Bayhan alırken; Burcu Nur Binbuğa-Kınık, Derya Acuner, Pınar Karababa, Merve Koç ve Özlem Ezer ise Araştırma Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.

Bu yl üçüncü kez verilen ödüle, doktora öğrencileri ile doktora derecesini tamamlamasının üzerinden en fazla 15 yıl geçmiş araştırmacıların başvuruları kabul edildi. Gönderilen araştırma önerileri, üniversiteler arası bir seçici kurul tarafından uluslararası akademik kriterler temel alınarak değerlendirildi. 2019 Seçici Kurulu Yeşim Arat, Famagül Berktay, Sibel Irzık, Deniz Kandiyoti ve Ayşe Öncü'den oluştu.

Şirin Tekeli, Hayatı Boyunca Pek Çok Kadına İlham ve Güç Vermiştir

Konferansın açılış konuşmasını yapan SU Gender Koordinatörü Begüm Acar, Şirin Tekeli'nin mirasını devam ettirmek için düzenlenen bu ödülün SU Gender için önemini vurgularken, "Geçtiğimiz iki yıl içinde 20 araştırmaya destek verme fırsatı bulduk." dedi. Toplumsal cinsiyet çalışmaları açısından çok önemli isimlerden oluşan böyle bir jüriyle çalışmanın önemine de değindi.

Konferansın kapanış konuşmasını yapan SU Gender Direktörü Hülya Adak, Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü'nün 10. yılı vesilesiyle derlenen kitabın bir benzerini de Şirin Tekeli Araştırma Ödülü için hazırlamak istediklerini dile getirdi. Geçtiğimiz yıllarda Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü'nü almış 3 araştırmacının bu sene Şirin Tekeli Araştırma Ödülü'nü aldığına değinen Adak, bunun iki ismi buluşturmak açısından anlamlı bir vesile olduğuna işaret ederek, "Umuyoruz ki sosyal bilimler ve beşeri bilimler üzerine kurguladığımız bu ödüllere fen bilimleri, mühendislik ve toplumsal cinsiyet çalışmaları ekseninde yeni ödüller eklenir. SU Gender olarak bu hayallerimizi yıllar içinde gerçekleştirebileceğimize inanıyorum" dedi.

Geçtiğimiz sene ödül alan araştırmacıların çalışmalarını paylaştığı konferansta üç panel düzenlendi. İlk panelin moderartörlüğünü Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Ayşecan Terzioğlu yaptı. Panelde; Merve Kütük-Kuriş "Yeni Muhafazakarlık ve Evliliğin Ritüel Ekonomisi Kıskacında Türkiye'de Gelin Olmak", Petek Onur "Yeni Osmanlı Kına Geceleri ve Saray Nostaljisi İçinde Kadınlar" ve Rüya Telli "Neokaisareia'da Kadın Belleği: Hatırlama, Anlatı, Tarihin İnşası" başlıklı sunumlar yaptılar.

Konferansın ikinci panelini Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Sibel Irzık yönetti. Panelde; Nazife Koşukoğlu "Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Şiddeti Rejiminin Dönüşümü", Elifcan Çelebi "Türkiye'de Emek Piyasası Politikalarını Şekillendiren Toplumsal Cinsiyet Eksenli Çıkarlar ve Fikirler" ve Cansu Tekin "Fındığın Ekonomi Politiğinde Kadın: 2000'li Yıllarda Tarımda Patriarkal Dönüşüm" konuları üzerine çalışmalarına aktardılar.

Son panelin moderatörlüğünü SU Gender Araştırmacısı Kristen Sarah Biehl üstlendi. Panelde; Caner Hazar "Türkiye'de LGBTİ+ Hareketi: Bir Heteronasyonal Matris Çözümlemesi", Bermal Küçük "Günümüz Türkiye'sinde Feminist Politikanın Dönüşümü: Değişen Öznellikler ve Alternatif Politik Pratikler", Cemile Gizem Dinçer "Kontrolün ve Direnişin Mekânı Olarak Uydu Kentler: Yalova'da Mülteci Kadın Deneyimleri" ve "Burcu Bakö "2000 Sonrası İstanbul'da Toplumsal Cinsiyet ve Kentsel Gerilim: Kadın Yönetmenlerin Kent Filmleri Üzerinden Kentsel Analiz" üzerine konuştular.

Konferansın ardından düzenlenen ödül töreninde SU Gender direktörü Hülya Adak tarafından bu sene ödül almaya hak kazanan isimler açıklandı. İki araştırma önerisi araştırma ödülünü almaya kazanırken, 5 araştırma önerisi de araştırma teşvik ödülüne layık bulundu. Bu sene ödül alan isimler önümüzdeki yıl Aralık ayında düzenlenecek konferansta araştırma çıktılarını sunacaklar.

Kaynak: Bültenler