Şirin Payzın kimdir, kaç yaşında? Şirin Payzın nereli, evli mi? Şirin Payzın hayatı ve biyografisi

Şirin Payzın kimdir, kaç yaşında merak edilen konular arasında. Bu içeriğimizde Şirin Payzın hayatı ve biyografisi hakkında detaylar...

ŞİRİN PAYZIN KİMDİR?

Şirin Payzın (1968; İstanbul), Türk gazetecidir. Payzın Makedon asıllı bir babanın ve Kırım göçmeni bir annenin kızı olarak 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası gazeteci olan Şirin Payzın bir dönem Ankara'da yaşadı ve lise döneminde tiyatro ile ilgilendi. 1987'de üniversite eğitimi için Fransa'ya gitti ve bu dönemde babasını kaybetti.

Tekrar Türkiye'ye dönen Payzın İstanbul Üniversitesi'nde Filoloji Bölümünü yarım dönem okudu, ancak ardından Ankara'daki Bilkent Üniversitesi'nde Sanat Tarihi ve İşletme okudu. Üniversite eğitimini New York Üniversitesi'nde tamamlamasının ardından Birleşmiş Milletler'deki Türkiye daimi temsilciliğinde çalışmaya başladı. Ardından Show TV'de çalışmaya başladı. 1994-1999 yılları arasında ATV ana haber bülteni kadrosunda diplomasi muhabirliği yaptı. ATV ve Sabah gazetesi adına gittiği yurt dışındaki pek çok haber sırasında devlet başkanlarıyla özel röportajlar gerçekleştirdi. 1997 yılında Libya lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı özel röportajla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Röportajı Ödülü'nü aldı.

Payzın, CNN TÜRK'ün kurulduğu 1999 yılında kıdemli diplomasi muhabiri olarak göreve başladı ve Eylül 2002'ye kadar bu görevini sürdürdü. 2001 yılında "Dünyada Bugün"" programını hazırladı ve sundu. CNN TÜRK'te "Yeni Gün Hafta Sonu" nu hazırlayıp sundu. Bu sürede muhabirliğe de devam etti.

Mart 2003'te başlayan Irak Savaşı sırasında TRT adına İran'a gitti ve buradan özel bir program hazırlayarak sundu.

Muhabirlik görevi süresince, 1999 Pakistan askerî darbesi, Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi, İsrail'de İkinci İntifada, İran'daki seçimler, Bağdat'ta yaşanan siyasi krizler, 11 Eylül saldırıları New York'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu da dahil olmak üzere çeşitli gündem haberleri CNN TÜRK adına yerinde izledi. Ankara'da diplomasi muhabiri olarak Türkiye'nin dış politikasına dair haberler ve röportajlar yaptı. Irak'tan izlenimlerini "Perspektif" programı için belgesel olarak hazırladı. "Hepsi Birer Güldünya" belgeseliyle 2004 yılında Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü'nü kazandı.

1999 yılının başında Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Ali Ahmet Acet ile evlendi ancak daha sonra boşandı.

İleri derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.