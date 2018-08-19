Sırbistan'ın Antalya Fahri Konsolosluğu Açıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Sırbistan'ın Antalya Fahri Konsolosluğunun açılışını yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Sırbistan'ın Antalya Fahri Konsolosluğunun açılışını yaptı.
Çavuşoğlu ve Sırp mevkidaşı Dacic, Sırbistan'ın Antalya Fahri Konsolosluğunun resmi açılışını gerçekleştirdi.
Açılışa Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic ve Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya'da yaşayan Sırp vatandaşlar katıldı.
Sırbistan'ın Antalya Fahri Konsolosu Belek Turizm Yatırımcıları Ortak Girişim AŞ (BETUYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk oldu.
Çavuşoğlu, Öztürk'e Konsolosluğun buyrultu belgesinin yanı sıra anı tabağı ve gümüş kaftan hediye etti.