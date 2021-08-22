Sırbistan'daki "Tamburica Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sırbistan'daki "Tamburica Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu

Sırbistan'daki 'Tamburica Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

NOVI Belgrad Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde bulunan Petrovaradin Kalesi'nde 19-21 Ağustos'ta düzenlenen "14. Tamburica Festivali", Sırp şarkıcı Sasa Matic'in konseriyle sona erdi.

NOVI Belgrad Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde bulunan Petrovaradin Kalesi'nde 19-21 Ağustos'ta düzenlenen "14. Tamburica Festivali", Sırp şarkıcı Sasa Matic'in konseriyle sona erdi.

Türkiye'nin dost ülke olarak katıldığı festivalin kapanış programında Brezilya, Romanya, Kuzey Makedonya, Slovenya, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'dan festivale katılan çok sayıda sanatçı arasından en iyileri seçildi.

Slovenyalı "Dobrec" grubu "en iyi orkestra" ödülüne layık görülürken "en iyi yorumcu" ödülünü, "en iyi söz-müzik yazarı" ödülünün sahibi Hırvatistanlı Zoran Tairovic'in "Daljine" isimli parçasını seslendiren Hırvatistanlı Cecilija Babic aldı.

"En iyi erkek solist" ödülünün Bosna Hersekli Haime Nalic'e verildiği festivalde "en iyi kadın solist" ödülü de Brezilyalı Juliana Olm'un oldu. "En iyi söz yazarı" ödülü Sırbistanlı Jovan Adamov'a, "yaşam boyu başarı ödülü" Novi Sadlı Zoran Mulic'e, özel ödül de tambura geleneğinin korunmasındaki katkılarından ötürü Hırvatistanlı Branko Uvodic'e verildi.

Öte yandan Tamburica Festivali ile İzmir'de düzenlenen "Balkan Panorama Film Festivali" (BPFF) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında festivalin kapanış programına katılan BPFF Kurucusu ve Direktörü Sali Saliji Sallini, "Tamburica Festivali"nin Kurucusu ve Direktörü Jovan Pejcic'e başarılı iş birliğinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Festivalin gelecek yılki dost ülkesinin Avusturya olacağı açıklandı.

Sırbistan'daki 'Tamburica Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Sırbistan'daki 'Tamburica Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Sırbistan'daki 'Tamburica Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Sırbistan'daki 'Tamburica Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Aleyna Tilki Haluk Levent
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sırbistan'daki "Tamburica Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 11:11:30. #1.15#

title