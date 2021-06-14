Sinovac aşısı geldi mi? Sinovac aşısı ne zaman gelecek? Bakan Koca açıkladı!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 120 milyondan dozdan fazla aşı uygulandı.Türkiye'de bugüne kadar aşılanan kişi sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre 30 milyonu geçti. İstanbul'da da aşı yapılan vatandaş sayısının 5 milyonu geçtiği belirtildi. Peki, Sinovac aşısı geldi mi? Sinovac aşısı ne zaman gelecek? Bakan Koca açıkladı!

Son dakika haberlere göre, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 503 olarak kayıtlarda yer aldı. Bir son dakika paylaşımı yapan Bakan Koca ise 'Bu sabah başlıyoruz' mesajını verdi

SİNOVAC AŞISI GELDİ Mİ?

Türkiye'nin merakla beklediği açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Sağlık Bakanı Koca, aşı randevularıyla ilgili bir müjde daha verdi. Genç nüfus aşılanmaya başlıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." dedi.

Bakan Koca, koronavirüs aşılarının tedarik sürecindeki son durum, aşıya olan ilgi ve ikna süreçleri, toplumsal bağışıklığın sınırı, hibrit aşılama yaklaşımı ve maskelerin çıkarılma şartları ve normalleşme kararları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda, "12 Haziran Cumartesi toplam 449.684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların %99,485'i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun." ifadelerini kullandı.

Gündemdeki pek çok konuyu değerlendiren Sağlık Bakanı Koca, "Bu ayın sonunda aşılamada 20'li yaşlara sıra gelecek. Bu ay beklenen 30 milyon doz BioNTech aşısının yarısı geldi. 3.5 milyon doz da Sinovac aşısı geliyor. 3'üncü doz aşılamada hibrit model üzerinde duruyoruz" diye konuştu.

Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı. Koca, 3. doz aşılamanın hibrit modelle olması üzerinde durduklarını belirterek, ilk etapta gönüllü gruplarda uygulamanın başlayacağını söyledi.

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

"Bu ay için planlanan 30 milyon doz BioNTech aşısının yaklaşık yarısı teslim edildi, tedarik süreci planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibarıyla 3.5 milyon doz Sinovac aşısının da Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Çin'den izni çıkan aşının yeni partisinin toplamda 14.5 milyon doza ulaşması öngörülüyor."

"Bu sayede, Sinovac aşısı olmayı bekleyenlerin taleplerinin karşılanması hedefleniyor. Sonbaharla birlikte, ilk aşıların üstünden en az 6 ay geçtikten sonra, 3. doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak şu yol izlenecek."

"İlk 2 dozu Sinovac aşısı olan bir gruba yine Sinovac, bir diğer gruba BioNTech, diğer gruba da yerli aşı yapılacak. Aynı şekilde ilk 2 dozda BioNTech tercih edenler içinden gönüllü bir gruba da 3. dozda Sinovac, BioNTech ve yerli aşı vurulacak."

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK KRİTERİ

"Böylece 3. dozda hangi hibrit modelle en yüksek koruyuculuk sağlandığı dikkate alınarak yaygın ve yoğun uygulamaya geçilecek. Toplumsal bağışıklığın oluşması için nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması gerekiyor."

"Ancak yüzde 70 ve üstü oranda aşılamanın daha anlamlı olduğu kabul ediliyor. Bu nedenle koruyuculuk etkisi de dikkate alınarak geniş kitlelere tercihine bağlı olarak ilk doz BioNTech aşısı yapılması ve toplumsal bağışıklığın hızla artırılması düşünülüyor."

MASKELER ATILACAK MI



"Virüsün uğradığı mutasyonlar gözetilerek en az 2 metre mesafe bırakılması önerildi. 2 metre mesafeyi koruyanlar maskeyi çıkarabilir. Ama öyle durumlar olur ki "evde otururken ortama göre maske takmanız gerekebilir. Burada önemli olan aşılanma ve mesafeyi muhafaza etmektir."

NORMALLEŞME ŞARTLARI

"Günlük vaka sayıları 5- 6 bin arasında inişli çıkışlı seyrediyor. Bunda hareketliliğin artmasının etkisi büyük. Salgını kontrol etmek için farklı dönemlerden geçtik. Tam kapanma, kısmi kapanma, kontrollü normalleşme dönemlerini yaşadık. Şu andaki dönemi de kontrollü sosyal hayat olarak görüp uygulamalıyız."

ORAN YÜZDE 90'I BULMALI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vatandaşlarımız, 'Bu aşı beni korur' düşüncesinde olmalı. Ancak bazıları koruyuculuktan ziyade yan etkileri ön plana çıkarıyor. Ama ileri sürülen yan etkilerin bir karşılığı yok. İkna yöntemi ile aşılamada oranın artmasını bekliyoruz. Özellikle riskli gruplarda aşılama oranı yüzde 90'ı bulmalı" dedi.

ŞİMDİ SIRA ONLARDA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş şoförlerinin de aşı programına bugünden itibaren dâhil edildiğini açıkladı.

Bakan Koca ayrıca kargo çalışanları ile kuryelerin de bugünden itibaren aşı olabileceklerini bildirdi. Koca bir başka paylaşımında ise BioNTech aşısının uygulama sürecine dikkat çekerek randevuların aksatılmaması uyarısı yaptı.

Koca, "Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız" bilgisini paylaştı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı.

Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak?" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 33 milyonu aştı.

Böylece toplam doz miktarı, 32 milyon 791 bin 881 olarak gerçekleşti. Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 578 bin 762 arttı. İstanbul'da birinci doz 3 milyon 302 bin 836, ikinci doz 2 milyon 211 bin 954 olmak üzere toplamda 5 milyon 514 bin 790 aşı yapıldı.

Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 616 bin 065, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 139 bin 239 olmak üzere toplamda 2 milyon 755 bin 295, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 296 bin 518, ikinci doz aşı sayısı 931 bin 585 olmak üzere toplamda 2 milyon 228 bin 103 doz olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan EGM, özel güvenlik sektörü çalışanlarının aşı randevularının tanımlandığını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticilerin randevu alarak Kovid-19 aşılarını yaptırabileceğini bildirdi.

Başkanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde görev yapan 331 bin 491 özel güvenlik görevlisi, 2 bin 248 özel güvenlik şirket, eğitim kurumu ve alarm izleme merkezi yöneticisi ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim veren 3 bin 339 uzman eğitici öncelikli aşı uygulaması kapsamına alındı.

Sağlık Bakanlığınca koronavirüs aşı randevuları tanımlanan özel güvenlik görevlileri, uzman eğiticiler ve yöneticiler, "enabiz.gov.tr" internet sitesinden randevularını alabilecek.