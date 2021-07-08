Sinovac araştırmasını yürüten ünlü bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinovac araştırmasını yürüten ünlü bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle hayatını kaybetti

Sinovac araştırmasını yürüten ünlü bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle hayatını kaybetti
Haberler.com - Haberler | Güncel

Çin tarafından geliştirilen Sinovac aşısının Endonezya'daki araştırmalarını yürüten ünlü bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar yaşamını yitirdi. Yetkililer, bilim insanının koronavirüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyururken, Devlet Bakanı Erick Thohir "O bizim lider bilim insanımızdı ve BioFarma'da aralarında Sinovac işbirliği ile yapılan klinik deneyler de olmak üzere birçok araştırmayı yönetmişti" dedi. Ülkede Sinovac olan 131 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği açıklandı.

Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısı Sinovac'ın Endonezya'daki araştırmalarını yöneten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar yaşamını yitirdi. Sinovac aşısının yoğun olarak kullanıldığı ülkede vaka sayısında büyük bir artışın yaşandığı günlerde gelen ölüm haberi uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

KORONA PROTOKOLLERİNE UYGUN OLARAK DEFNEDİLDİ

Kumparan haber ajansı, Novilia'nın koronavirüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Öte yandan Sindonews isimli medya kuruluşu da, devletin ilaç şirketi BioFarma'dan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, "Bachtiar, korona protokollerine uygun olarak toprağa defnedildi" ifadesini kullandı.

Sinovac araştırmasını yürüten ünlü bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle hayatını kaybetti
Bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar.

"O BİZİM LİDER İNSANIMIZDI"

Devlet Bakanı Erick Thohir, Instagram üzerinden paylaştığı mesaj ile vefat haberini doğruladı. Thohir, "O bizim lider bilim insanımızdı ve BioFarma'da aralarında Sinovac işbirliği ile yapılan klinik deneyler de olmak üzere birçok araştırmayı yönetmişti" dedi. BioFarma, 50'li yaşların başında olan Bachtiar ile ilgili bir açıklama yapmadı.

SINOVAC AŞISI OLAN 131 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Son dönemde Sinovac aşısı olan çok sayıda sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği Endonezya'da Sinovac aşısının etkinliği tartışılmaya devam ediyor. Bağımsız veri araştırma grubu Lapor koronavirüs isimli kuruluş Haziran ayından beri Sinovac aşısı olan 131 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini aktardı. Sadece Temmuz ayının ilk günlerinde 50 kişinin öldüğü belirtildi.

DELTA VARYANTI YAYILIYOR

Yoğun olarak Sinovac aşısının kullanıldığı Endonezya'da Çarşamba günü ilk kez 1000'den fazla koronavirüse bağlı ölüm gerçekleşti. Ülkede dün 34.379 enfeksiyon tespit edildi. Ülkede son dönemde Delta varyantı yayıldı.

Aşı da şart tedbir de! Çift doz olup korona geçirenlerde bu 4 belirti ön plana çıkıyor
Aşı da şart tedbir de! Çift doz olup korona geçirenlerde bu 4 belirti ön plana çıkıyor
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 299 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 299 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Ajda Pekkan Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Salih Uçan Abdullah Avcı Aykut Kocaman Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinovac araştırmasını yürüten ünlü bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 13:40:53. #1.15#

title