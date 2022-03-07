İSTANBUL (İHA) - Sinoplu takı tasarımcısı Özgül Köksal, doğadan ve tarihten esinlendiklerini takılara işliyor

SİNOP Sinoplu takı tasarımcısı Özgül Köksal, doğadan ve tarihten esinlendiklerini takılara işliyor.

Kentte 17 yıldır takı tasarımcılığı işiyle uğraşan 43 yaşındaki Özgül Köksal, 14 ana başlıklı koleksiyonla Sinop'a dair hayallerine yansıyan figürleri takılarına işleyerek kendi markasını oluşturdu. Yüzlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sinop'a bir tasarımcı gözüyle bakan Köksal, kentinin sahip olduğu kültür hazinesini gümüş takılar üzerine işliyor.

Yaşadığı çevrede gözlemlediği her şeyin tasarımcı olarak sanata dönüşebileceğini belirten Köksal, "2005 yılından bu yana hem Sinop'u, hem de Sinop'a dair konuları ele aldım. İnsan ve insanın yaşamına anlam katacak, insanın yolculuğunu anlatan koleksiyonlarım var. 14 ayrı koleksiyon, hem Sinop'a dair hem insan dair konuları anlatıyor. Sembollerin anlamlarıyla ve tarihin getirdiği izle farklı, kendine özgü bir koleksiyona dönüşmüş oldu. Aslında yaptığım işlerle aynı zamanda şehre dair konulara dikkat çekmeyi de seviyorum. Galiba sanat biraz da bu. Yaşadığınız yerde ilham olabilecek birçok konu var. Onları kendi duygu dünyamda harmanlayıp, koleksiyonlara dönüştürüyorum. Ürünler bu anlamda gerçekten amacına da ulaşıyor diyebilirim. Çünkü 'keten çiçeği' koleksiyonumu görmek için şehir dışından gelen ziyaretçilerimiz oldu. Benim onlara şehrin coğrafi işaretli olan bitkisini, onun güzel kadınla olan ilgisini anlatma fırsatım oldu. Bunu aynı zamanda aslında bir kültür elçiliği, sanatsal dokunuş olarak da adlandırabiliriz" şeklinde konuştu.

Uluslararası düzeyde takı fuarına katılacak

Köksal, 24-27 Mart'ta düzenlenecek İstanbul uluslararası mücevherat fuarı Jewelry Show'a katılarak hem kendi tasarımlarını, hem de şehrinin doğal güzelliklerini dünyaya tanıtma fırsatı elde etti. Koleksiyonlarını ve şehrini dünyaya anlatma fırsatı yakaladığını belirten Köksal, "Uluslararası İstanbul Jewelry Show'da kendi hazırladığımız koleksiyonları sunacağız ve bütün dünyayı haberdar etmiş olacağız. Bizim için önemli bir fırsat çünkü daha çok insana Yediveren ve Sinop'u anlatma fırsatı yakalamış olacağız. Son çalıştığım koleksiyonum Müjgan, kum zambakları, keten çiçeği, mozaikten yansımalar ve afitap ile mücevher fuarında olacağız" dedi.