Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı (2)
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Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı (2)

Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Deniz Özen - Haberler | Güncel

ARAÇLAR SELE KAPILDI, FABRİKA İŞÇİLERİ MAHSUR KALDISinop'ta sağanağın sele neden olduğu Ayancık'ta, ilçe merkezinin ortasından geçen Ayancık Çayı, debisi artınca taştı.

ARAÇLAR SELE KAPILDI, FABRİKA İŞÇİLERİ MAHSUR KALDI

Sinop'ta sağanağın sele neden olduğu Ayancık'ta, ilçe merkezinin ortasından geçen Ayancık Çayı, debisi artınca taştı. Çay üzerindeki köprü hasar görürken, sel sularına kapılan araç ise sürüklendi. Aracın içinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Park halindeki araçlar ve bazı iş makineleri de sel suları arasında kaldı. İlçede mahallelere ulaşımın sağlandığı bağlantı yolu ise çöktü.Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, ilçede fabrikada işçilerin mahsur kaldığını, bölgedeki hastanenin ise önlem amaçlı tahliye edildiğini duyurdu. İlçede iş makinesi üzerine çıkan operatörler de sel sularından korunmaya çalıştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 


Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı (2)
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı (2)
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı (2)
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı (2)
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı (2)
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Özen

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