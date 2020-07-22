Sinop Valisi Karaömeroğlu trafik kazası geçirdi (2)
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Sinop Valisi Karaömeroğlu trafik kazası geçirdi (2)

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun makam aracının bir otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

22.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:09

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun makam aracının bir otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Vali Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu Nurullah Çetinkaya yönetimindeki 06 BH 8774 plakalı makam aracı, Ankara-Çankırı kara yolu Ballıca mevkisinde aynı yönde seyreden Süheyla Adaş (60) idaresindeki 34 FZ 5350 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Vali Karaömeroğlu'nun yanı sıra şoförü Çetinkaya, koruması Yasin Akçaoğlu, diğer aracın sürücüsü Adaş ile torunları Hilal (16) ve Onur Uçarsu (13) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Süheyla Adaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Hilal Uçarsu ise buradaki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Çankırı Devlet Hastanesine giderek Vali Karaömeroğlu ile diğer yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ayaz, ziyaretin ardından gazetecilere, Vali Karaömeroğlu'nun Ankara'ya seyahati sırasında kaza geçirdiğini söyledi.

Karaömeroğlu ile araçta bulunanların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ayaz, "Diğer araçta bulunanlardan maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti, diğer 2 kişinin sağlık durumları iyi, tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah rahmet eylesin, yaralılara da geçmiş olsun diliyorum." dedi.

Sinop Valisi Karaömeroğlu trafik kazası geçirdi (2)

Kaynak: AA

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