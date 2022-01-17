Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da 469 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da 469 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da 469 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da 469 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

KASTAMONU (AA) - Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da 469 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sinop'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle Türkeli ilçesinde 7, Durağan'da 3, Boyabat'ta 4, Erfelek'te 5, Ayancık'ta 20, Dikmen'de 11 ve Gerze ilçesinde 14 olmak üzere 64 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat'ta iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptılar.

Kentte kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da da 352 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Amasya'da kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kent genelinde kar nedeniyle 33 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari'de eğitime kar engeli

 Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli

 Rize'de eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi

Rize'de eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, Amasya, Sinop, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title