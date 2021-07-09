Sinop'taki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 70'e yaklaştı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sinop'ta, Kurban Bayramı tatili öncesi konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 70'e yaklaştı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sinop'ta, Kurban Bayramı tatili öncesi konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 70'e yaklaştı.

Özellikle bayram tatillerinde bölgenin en çok ziyaretçi ağırlayan kentlerinden biri olan Sinop'ta, yapılan rezervasyon sayısının her geçen gün artması turizmcileri memnun etti.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine, yine bir bayram tatili öncesi Sinop'a yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.

Temmuz ayı ile başlayan ilginin, bayram tatilinin yaklaşmasıyla daha da arttığını vurgulayan Çobanoğlu, "Tatil öncesi konaklama tesislerimize yoğun şekilde rezervasyon yapılıyor." dedi.

Çobanoğlu bu durumun turizmciler olarak kendilerini memnun ettiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kentimize olan ilginin her yıl artarak devam etmesi, memnuniyet verici. Bayram tatili öncesi rezervasyon yaptıranların sayısı önemli bir noktaya ulaşmış durumda. Bizim beklentimiz yine yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşmak. O nedenle gelecek misafirlerimize uyarımızı yapıyoruz. Kesinlikle rezervasyon yaptırsınlar. Aksi takdirde yer bulmada sıkıntılar yaşanıyor. Geçmiş yıllarda maalesef böyle sorunlarla karşılaştık."

Tesislerin Kovid-19 tedbirlerine uyarak misafirlere en iyi hizmeti vermeye çalışacağını belirten Çobanoğlu, vatandaşlardan da kurallara uymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu