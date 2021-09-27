SİNOP (İHA) - Sinop'ta üniversitede yüz yüze eğitim heyecanı: "Bir daha kapanma istemiyoruz"

SİNOP - Pandemi sonrası uzun bir aranın ardından üniversitelerde normalleşmeye başladı. Sinop Üniversitesi'nde 2021-2022 eğitim dönemi güz yarıyılı bugün itibarıyla yüz yüze eğitimle başladı. Öğrenciler PCR testi ve aşı tedbirleriyle kampüs ortamı ve derslikleriyle tanıştı.

Üniversite tarafından akademik takvimin 27 Eylül tarihinde başlayacağının duyurulması birlikte üniversite öğrencileri Sinop'a gelmeye başlamıştı. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile özel yurtlara yerleşen öğrenciler barınma sorunu yaşamadı. Pandemi çerçevesinde ilk tedbirlerde yine bu yurtlarda alındı. Yurtlar dezenfekte edilerek öğrencilere hazırlandı.

Öğrencilerin barınması noktasında rekor bir karşılama oranına sahip olduklarını belirten Sinop Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt Hizmetleri Müdürü Gökhan Kayaçal, "Biz bu sene GSB Sinop Yurtları olarak çok rekor bir başvuru aldık. 4 bin 300 tane gencimiz yurtlarımıza başvuru yaptılar. Bu gençlerin birçoğu da yurtlarımıza yerleşti. Sinop merkezde başvuru yapan bütün kız öğrencilerimiz yurtlarımıza yerleştiler. Erkek öğrencilerimiz de hemen hemen tamamına yakını yine yurtlarımıza yerleşti. Rekor bir başvuru ve rekor bir karşılama oranımız var. Rakamlardan bahsetmek gerekirse, Sinop'ta kızlarımızda yüzde 87, erkeklerimizde de yüzde 68'lik bir karşılama oranıyla öğrencilerimizin toplamda yüzde 80'ini yurtlarımıza yerleştirdik. Bu anlamda da bu sene Sinop, çok şükür rekor kırmış oldu" dedi.

Üniversitede yeni döneme de yine tedbirler çerçevesinde girildi. Bugün itibarıyla başlayan yüz yüze eğitim PCR testi ve aşı tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Üniversitenin ilgili birimlerince kurulan bir sistem üzerinden, öğrenci, öğretim elemanları ve diğer personelin en bir doz aşısını yaptırma durumu takip edildi. Aksi durumda en fazla bir hafta tarihli negatif PCR testi sonucunu güvenliğe ibraz edilmesi gerektiği duyurulmuştu.

Bu sabah ders saatleri gelen öğrenciler yurtlarından çıkıp bekleyen dolmuşlara binerek üniversite kampüsüne akın etti. Girişlerde güvenlik tarafında öğrencilere gerekli bilgilendirmeler gerçekleştirildi. Öğrenci kimlik kartı kontrolleri yapılarak üniversiteliler içeri alındı. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi istendi. Öğrencilerin aşı ve PCR durumunun takip edildiği belirtildi.

Mekatronik bölümü 2. sınıf öğrencisi Tufan Ercan, "2 seneden sonra ilk defa okula gidiyoruz. İlk sene zaten korona virüsünde dolayı uzaktan oldu. Herkeste üniversite heyecanı var. Bugün yüz yüze eğitimin ilk günü. Uzaktan eğitime nazaran daha zorlu geçeceğini bekliyoruz. Biraz daha stresliyiz merakla bekliyoruz. Yeniden bir kapanma olmasını istemeyiz. Çünkü herkes uzak yerlerden gelen var. Yakın yerlerden gelen var. Emek verip ev tutanlar var. Yurda yerleşen var. Herkes düzenini almış durumda" dedi.

Antrenörlük bölümü 1. sınıf öğrencisi Zeynep Nur, "Üniversite heyecanı var. Öncelikle hiçbir şey bilmiyoruz. İlk gün böyle bir ortam çok heyecanlı bir durum. Sinop çok güzel bir şehir. Denizi, ortamı olsun insanları olsun çok sevdim. Okulu da yurdumu da beğendim. Derslere de zamanla alışacağız. Tekrar bir kapanma olsun istemem. Hayır kesinlikle olmasın" diye konuştu.