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Sinop'ta uçak seferleri iptal edildi

Sinop'ta uçak seferleri iptal edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sinop'ta etkili olan kötü hava koşukları nedeniyle, Sinop ve İstanbul arasında karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

İSTANBUL (İHA) - Sinop'ta etkili olan kötü hava koşukları nedeniyle, Sinop ve İstanbul arasında karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte devam eden yağmur, sis ve şiddetli rüzgarın görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Sinop ve İstanbul arasında karşılıklı yapılması planlanan uçuşlar gerçekleştirilemedi. - SİNOP

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