Sinop'ta trafik kazası : 3 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Süleyman Emre Akça'nın (19) kullandığı 57 DA 873 plakalı otomobil, Osmanköy mevkisinde, karşı yönden gelen Nahit Yurtseven (55) idaresindeki 57 DB 071 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Nahit Yurtseven'in eşi Türkan Yurtseven yaralandı.

Ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA