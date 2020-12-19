Sinop'ta kısıtlama sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sinop'ta kısıtlama sessizliği

19.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:14
Sinop'ta kısıtlama sessizliği

Sinop'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği yaşanıyor.

Sinop'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği yaşanıyor.

Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'ta kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. İnsanların evlere çekilmesiyle birlikte cadde ve sokaklar güvercinlere ve martılara kalmış durumda. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olarak dikkat çeken Sinop'ta vatandaşlar kısıtlamaya uydu, şehirde ıssızlık hakim. - SİNOP

Sinop'ta kısıtlama sessizliği
Sinop'ta kısıtlama sessizliği
Sinop'ta kısıtlama sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ziya Selçuk Mustafa Varank Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise İrem Derici Şevket Çoruh Hakan Taşıyan
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Karar Şiddet Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop'ta kısıtlama sessizliği | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 12:13:35. #1.15#
title