Sinop'ta kısıtlama sessizliği

Sinop'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği yaşanıyor.

Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'ta kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. İnsanların evlere çekilmesiyle birlikte cadde ve sokaklar güvercinlere ve martılara kalmış durumda. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olarak dikkat çeken Sinop'ta vatandaşlar kısıtlamaya uydu, şehirde ıssızlık hakim. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı