Sinop'ta 'kanun taksimli' pazar alışverişi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinop'ta 'kanun taksimli' pazar alışverişi

Sinop'ta 'kanun taksimli' pazar alışverişi
Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN - Haberler | Güncel

SİNOP'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında açılan semt pazarı ilgi gördü.

SİNOP'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında açılan semt pazarı ilgi gördü. Yoğunluk yaşanan pazar yerinde müzisyen Hamit Karabulut kanun çaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri pazarların açılmasına izin verilmesiyle Sinop'ta da pazar kuruldu. Kapalı pazar yerinde tezgah aralarındaki mesafe zabıta ekiplerince denetlendi. Pazarın giriş noktasında da ekiplerce HES kodu sorgulaması ve maske kontrolü yapıldı.

'BUGÜN MEMNUNUZ'Pazarın açılmasını olumlu bulan ve yetiştirdiği ürünleri pazarda satmaya çalışan çiftçi Gülten Öz, "Bugün memnunuz, böyle giderse kapatmasınlar pazarı. Köylünün sebzesi elinde kalıyor, çürüyor" diye konuştu.'PAZARDA FİYATLAR NORMAL'Fiyatların normal olduğunu söyleyen pazarcı esnafından Adem Şahin ise, "Pazarda fiyatlar normal, domates 6-7 lira, haldeki bütün sebzeler duruyor. Vatandaşlar sebzelerini döktü. Pazara gelinmesi lazım. Bu şekilde vatandaşlar da esnaf da mağdur olmaz" şeklinde konuştu. 

Öte yandan yoğunluk yaşanan pazar yerinde kanun çalan müzisyen Hamit Karabulut ilgi odağı oldu. Salgında müzik sektörünün olumsuz etkilendiğini belirten Karabulut, "Geçimimizi müzikten kazanıyoruz. Salgından dolayı çoğu yer kapalı. Biz de sokakta para kazanmaya çalışıyoruz. Elimizden başka bir şey de gelmiyor. Üç beş kuruş kazanıyoruz işte. Pandemide iş yapamıyoruz" dedi.


Sinop'ta 'kanun taksimli' pazar alışverişi
Sinop'ta 'kanun taksimli' pazar alışverişi
Sinop'ta 'kanun taksimli' pazar alışverişi
Sinop'ta 'kanun taksimli' pazar alışverişi
Sinop'ta 'kanun taksimli' pazar alışverişi
Sinop'ta 'kanun taksimli' pazar alışverişi
Sinop'ta 'kanun taksimli' pazar alışverişi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN

Kısıtlamayı ihlal ederek camide itikaf yapmakta ısrarcı olan Alparslan Kuytul serbest bırakıldı
Kısıtlamayı ihlal ederek camide itikaf yapmakta ısrarcı olan Alparslan Kuytul serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Donald Trump Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sergen Şeyma Subaşı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Salih Uçan Cyle Larin Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sinop'ta 'kanun taksimli' pazar alışverişi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 17:21:22. #1.16#

title