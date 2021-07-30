Sinop'ta aşı kuyruğu
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Sinop'ta aşı kuyruğu

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Usta - Haberler | Yerel

Sinop'ta aşı kuyruğu Sinop'ta, salgınla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor.

Sinop'ta aşı kuyruğu

SİNOP - Sinop'ta, salgınla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. İlde uygulanan toplam aşı dozu 234 bin 183'e ulaştı. Kentte, İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri, pazar yerleri ile farklı noktalarda randevusuz aşı uygulaması yapmaya devam ediyor.

Aşılama çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğü 216 bin 460 nüfusa sahip kentte, birinci ve ikinci doz olmak üzere bugüne kadar toplam 234 bin 183 doz aşı yapıldı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 122 bin 667 olurken, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 91 bin 305 oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Abdullah Cansız, "Benim üçüncü aşı. İşte biontech oluyorum. Çalışan olduğum içinde şuan şantiyelerde olduğum içinde tabi aşılanmak çok daha faydalı olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar hiçbir rahatsızlık olmadığı için 3. Aşıyı da oldum. Memnunum yani" dedi.

Sinop'ta aşı kuyruğu
Sinop'ta aşı kuyruğu
Sinop'ta aşı kuyruğu
Sinop'ta aşı kuyruğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Usta

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