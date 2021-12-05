Sinop'ta, 26. Gezici Film Festivali sona erdi

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 26'ncı Gezici Film Festivali sona erdi.

Sinop Belediyesi ev sahipliğinde, Halk Eğitim Merkez Salonu'nda gerçekleştirilen festival, yönetmenliğini Nazlı Elif Durdu'nun yaptığı, başrollerini Nihal Cengiz, Sadi Celil Cengiz ve Serpil Gül'ün paylaştığı "Zuhal" filminin gösterimi ile tamamlandı. Festivalde filmleri yaklaşık 3 bin kişi izledi.

Ankara Sinema Derneği Başkanı Ahmet Boyacıoğlu, festival boyunca filmlere yoğun ilgiden son derece memnun olduğunu bildirdi.

Gösterimler sonrası oyuncu ve yönetmenlerle söyleşi yapıldığını dile getiren Boyacıoğlu, şöyle devam etti:

"Türk sinemasının ödüllü filmleri ile birlikte oyuncu ve yönetmenlerini ağırlayan Sinoplular, film sonrasında yapılan söyleşilerle yönetmenleri terlettiler. Örneğin 'Diyalog' filmin yönetmeni, senaristi ve yardımcı yönetmeni seyirci karşısında filmle ilgili soru yağmuruna tutuldu. Filmin süresi 91 dakika, söyleşi ise 50 dakika sürdü. Yani hem ilgi çok hem de izleyicilerin sorduğu sorular çok güzeldi. Bu durum beyaz perdeye olan ilgiyi de artırıyor. Ayrıca Sinop'ta sinema olmayışının eksikliğini burada yeniden gördük. En kısa sürede bu kente sinema salonu yapılması için gerekli çalışmalar ve uğraşı vereceğiz. Üç gün boyunca Sinop festivalinden çok mutlu olarak ayrılıyoruz. Buradan Sinop belediye başkanımıza, Telvin Sanat Akademisine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."