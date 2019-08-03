SİNOP BALATLAR YAPI TOPLULUĞU' KAZISINDA 1500 YILLIK KİLİSE KALINTILARI BULUNDU

SİNOP'ta, sürdürülen 'Balatlar yapı topluluğu' arkeolojik kazısında, yaklaşık 1500 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu değerlendirilen kilise kalıntılarına ulaşıldı.

Sinop kent merkezinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle 'Balatlat yapı topluluğu' arkeolojik kazı çalışmaları 10 yıldır devam ediyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu kazı çalışması ile ilgili bilgi verdi, kazıda 6'ıncı yüzyılın sonlarına doğru kilise olarak kullanılan yeni bir yapıya ulaştıklarını söyledi. Köroğlu; 'Bu yıl 10'uncu yılımız, çalışmalarımızda yapının 3 biriminin duvarları ayaktaydı. Onların temellerini kazdık. Dış toprak üstünde olmayan bakır bölgelerini ortaya çıkardık. Roma dönemine ait bir hamam kalıntısı. Burası büyük bir yapı kompleksi büyük bir imparatorluk daha doğrusu sonraki dönemlerde isyanların başlamasıyla birlikte buradaki hamamın bir bölümü kiliseye dönüşmüş. 5'inci yüzyıl gibi 6'ıncı yüzyyıl ortalarında bir deprem yaşanmış. Büyük kilise içinde bulunduğumuz mekan her halde bu deprem sonrasında terk edilmiş güney bölümüne bir küçük kilise inşa edilmiş. O kiliseyi bu sene tamir etmeye başladık. Çok iyi sonuçlar vermeye başladı dedi.

'TÜM AŞAMALARI TAKİP EDİYORUZ'

Kazılar sonucu eriştikleri kalıntıların yapılışındaki tüm aşamaları yakından takip ettiklerini de kaydeden Köroğlu, şunları söyledi

Bu çalışmamızda zaten şimdiye kadar çok sayıda her dönemde 6-7'inci yüzyılldan mezarlıklar var. Beylikler ve Selçuklu dönemlerinden de burada eserler var manastır var ama büyük bir manastır değil o dönemde Osmanlı'nın son döneminde 18'inci yüzyılla birlikte buradaki manastırın önemi azalmış, hem manastır çevreye hizmet eden büyük bir manastır haline dönüşmüş hem de burada bir şehir mezarlığı oluşmuş. Bizim en üst seviyede bulduğumuz mezarlık genç Osmanlı dönemine ait Rum Ortadoks cemaatinin mezarlıkları onları çok sık görüyoruz. Çok iyi buluntular geldi. Dönemleri aydınlatan çok sayıda deprem olmuş. 17'inci yüzyıldaki deprem de bu yapıyı büyük alanda tahrip etmiş, üst yapının büyük oranda yıkılmasına sebep olmuş. Farklı evrelere ayrılan hem yapının kuruluşuyla ilgili aşamaları takip ediyoruz. Farklı bilgileri bu sayede elde ediyoruz

Kaynak: DHA