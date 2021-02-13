Sınırları zorlayan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi
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Sınırları zorlayan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi

13.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:16
Sınırları zorlayan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından siyah mini elbiseli bir pozunu paylaştı. Babasının göğüs dekolteli fotoğrafına samsür uygulamasını da umursamayan Yasmin'in pozlarına beğeni yağdı.

Uzun süredir kaçış sendromu rahatsızlığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Yasmin Erbil, son olarak siyah mini elbiseli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Kusursuz fiziğiyle her daim adından söz ettiren Yasmin Erbil'in paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı.

MALİ, KIZININ FOTOĞRAFINA SANSÜR UYGULAMIŞTI

Mehmet Ali Erbil, kızının doğum gününde bir fotoğrafını paylaşırken göğüs dekoltesine sansür uygulamıştı. Ancak Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda babasının sansürlerini de umursamıyor.

Sınırları zorlayan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi

İşte Yasmin Erbil'in pozları...

Sınırları zorlayan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi
Sınırları zorlayan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi
Sınırları zorlayan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi
Sınırları zorlayan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi
Sınırları zorlayan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi
Sınırları zorlayan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi
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