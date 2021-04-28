Sınır ötesinde kirli plan! İki terör örgütü Türkiye'ye karşı birleşti, istihbarat deşifre etti
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Sınır ötesinde kirli plan! İki terör örgütü Türkiye'ye karşı birleşti, istihbarat deşifre etti

Sınır ötesinde kirli plan! İki terör örgütü Türkiye'ye karşı birleşti, istihbarat deşifre etti
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin inlerine başlarına yıktığı terör örgütleri DEAŞ ve PKK yeniden iş birliğine gitti. 114 DEAŞ'lı ile PKK terör örgütü arasında iki ay süren pazarlıklar sonrasında 27 DEAŞ'lının bombalı saldırı eğitimi almasına ve planlanan yer ile zamanda eylem gerçekleştirmelerine karar verildi. MİT tarafından takibe alınan DEAŞ'lı teröristler TSK mensuplarının da yer aldığı terörden arındırılmış bölgeleri hedef alacak saldırı öncesi kıskıvrak yakalandı.

El-Hol ve Roj kamplarında tutulan 114 DEAŞ'lı aile ile PKK, iki ay pazarlık yaptı. Anlaşma sağlanan 27 DEAŞ'lıya bombalı saldırı eğitimi verildi.

Terör örgütü PKK, Suriye'deki bir başka terör örgütü olan DEAŞ ile canlı bomba pazarlığı yaptı. Yapılan canlı bomba pazarlığının detaylarına ulaşıldı. Kamışlı ve Haseke'de iki farklı kaynaktan elde edilen bilgilere göre, pazarlıklar PKK'nın siyasi kolu olan Demokratik Toplum Hareketi (Tev-Dem) üyeleri tarafından yürütüldü.

"EYLEM YAPAN SERBEST"

El-Hol ve Roj Kamplarında tutulan 114 DEAŞ'lı aile ile iki ay süren pazarlıklar sonucu ilk planda 27 DEAŞ'lı ile anlaşma sağlandı. Söz konusu DEAŞ'lılar bir hafta boyunca bombalı saldırı eğitimine alındı. Fırat Kalkanı, İdlib, Afrin, Resülayn ve Tel Abyad bölgelerine sızdırılacak sekizi kadın 27 DEAŞ'lıya eylem yeri ve eylem tarihini beklemeleri istendi. PKK-DEAŞ pazarlığında Türkiye'de eylem yapma planı da ele alındı ve bununla ilgili bir ekibin kurulması da görüşüldü.

TÜRK İSTİHBARATI TAKİPTE

Haseke'de yapılan pazarlıklar ve TSK mensuplarının da yer aldığı terörden arındırılmış bölgeleri hedef alacak saldırı planı MİT tarafından takibe alındı. Harekete geçen ve sahaya sürülen DEAŞ'lı erkek ve kadınları izlemeye alan Türk istihbaratı, beş bombacı teröristi eylem hazırlığı yaptığı esnada yaptığı özel operasyonla sağ olarak ele geçirdi.

ÇOĞUNLUĞU İTHAL TERÖRİST

Kurtarılmış bölgelerde yapılacak terör eylemlerinde yer almayı kabul eden DEAŞ'lılardan yedisi Suriye kökenli, yirmisi ise yabancı ülkelerden gelenlerden oluşuyor. Güvenlik kaynakları tarafından da doğrulanan bilgilere göre kadınlar daha çok patlayıcı, teçhizat taşımakta kullanılacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre PKK'nın terör eylemleri konusunda anlaştığı DEAŞ'lıların aileleri, kamplardan alındı ve Kamışlı'da PKK militanları tarafından korunan çiftlik evlerine yerleştirildi. Bölgeye gönderilen kadınlardan üçünün kocasının hapiste olduğu ve PKK tarafından hücreye atıldığı bilgisine ulaşıldı.

İki terör örgütü arasında yapılan anlaşma sonrası verilen yedi günlük eğitimlere PKK destekçisi bazı yabancı istihbarat unsurları da destek veriyor.

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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