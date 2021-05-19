Sınır kenti Kilis'te 19 Mayıs kutlamaları
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Sınır kenti Kilis'te 19 Mayıs kutlamaları

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Yaşam

Sınır kenti Kilis'te 19 Mayıs kutlamaları Kilis'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Sınır kenti Kilis'te 19 Mayıs kutlamaları

KİLİS - Kilis'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında Sosyal Mesafeyi koruyarak çelen sunumu yapıldı. Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan katılımıyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Anadolu'nun bağımsızlık meşalesini yakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün genliğe armağan ettiği önemli günün 102. yıl dönümünü münasebetiyle çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Öğrencilerin şiir okumasına müteakip hafta nedeniyle dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.

Sınır kenti Kilis'te 19 Mayıs kutlamaları
Sınır kenti Kilis'te 19 Mayıs kutlamaları
Sınır kenti Kilis'te 19 Mayıs kutlamaları
Sınır kenti Kilis'te 19 Mayıs kutlamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

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