SINIF REHBERLİK PROGRAMI VE ETKİNLİKLERİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Sınıf Rehberlik Programı ve etkinliklerine ilişkin bilgilendirme eğitimi tamamlandı.

Eğitim öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olan rehberlik hizmetlerini, ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırmak, sınıf rehber öğretmenlerimize bütüncül, kapsamlı ve gelişimsel bir çerçeve sunmak için okul öncesinden ortaöğretimin son sınıfına kadar her sınıf seviyesinde eğitim gören öğrencilere yönelik akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanlarında Sınıf Rehberlik Programı hazırlanmış ve söz konusu program 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren okullarımızda uygulanmaya başlamıştır.

2021 yılında ise Sınıf Rehberlik Programı'nın uygulanması sürecinde kullanılmak üzere her bir kazanım için örnek etkinlikler geliştirilmiş ve Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti oluşturulmuştur.

Sınıf Rehberlik Programı'nın ve etkinliklerinin uygulama sürecine ilişkin sahada görev yapan personelin bilgilendirmesi amacıyla 25-26 Kasım 2021 tarihlerinde uzaktan erişim yoluyla bir eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir. Eğitim; Gazi Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Sinop üniversitesindegörevli rehberlik ve psikolojik danışma ile özel eğitim alanında uzman hocaların katılımıyla 260 rehberlik ve araştırma merkezi personeline yönelik olarak düzenlenmiştir.

Sınıf Rehberlik Programı'na ve sınıf rehberlik etkinliklerine ilişkin kapsamlı tanıtımın yanı sıra eğitimde "akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanları, rehberlik etkinliklerinde özel eğitim uyarlamaları, örnek etkinliklerin incelenmesi ve bilgilendirme süreci" konu başlıkları ele alınmıştır.

Eğitime katılan rehberlik ve araştırma merkezi personelleri çalışma bölgelerindeki başta okul psikolojik danışmanları/rehber öğretmenleri, sınıf rehber öğretmenleri, okul yöneticileri olmak üzere tüm paydaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirecektir.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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