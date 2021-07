Sinemalarda hangi filmler var? Temmuz 2021 bu hafta sinemada hangi filmler olacak? Vizyondaki filmler listesi! (Yerli ve Yabancı)

Bu hafta vizyonda hangi filmler var? Sinemaların açılmasıyla birlikte vatandaşlar bu hafta sinemalarda hangi filmler olacak merak etti. Sizler için Temmuz'un son haftası sinemalarda hangi filmler yer alıyor onları araştırdık. Haberimizden vizyondaki filmler listesine ulaşabilirsiniz. İşte 2021 Temmuz ayı vizyondaki yerli ve yabancı sinema filmleri!

Sinemaların açılmasıyla birlikte vizyonda yerli ve yabancı hangi filmler olacak merak edildi. Bu hafta sinemalarda Hızlı ve Öfkeli 9, Black Widow,Kaamelott: Premier Volet gibi filmler olacaktır. Peki, sinemalarda hangi filmler var? 22 Temmuz bu hafta sinemalarda olan filmlerin isimleri nelerdir? Hangi film hangi salonda olacak?

SİNEMALAR AÇIK MI?

1 Temmuz normalleşme süreci ile birlikte avmler eski çalışma düzenine geri döndü. AVM'ler bayramın ilk günü saat 13:00-14:00 arasında açılıyor. Kurban Bayramı'nın diğer günleri ise avmler saat 10:00'da açılıp 22:00'da kapanacak. AVM'lerin açılmasıyla birlikte AVM içerisinde yer alan sinema salonları da hizmet vermeye başladı. Buna göre sinemalar bayramda açık olacak.

BU HAFTA SİNEMADA HANGİ FİLMLER VAR?

HIZLI VE ÖFKELİ 9

Hızlı ve Öfkeli 9 Justin Lin'in yönettiği, başrollerini Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, John Cena, Sung Kang, Helen Mirren ve Charlize Theron'un paylaştığı Amerikan yapımı aksiyon filmi. Hızlı ve Öfkeli film serisinin dokuzuncu filmidir.

Filmin ilk kez 25 Haziran 2021'de yayınlanması planlanıyor. Film, çeşitli sebeplerden ötürü 5 kez ertelendi.

Hızlı ve Öfkeli 9 oyuncuları:

Vin Diesel - Dominic Toretto rolünde. Eşi Letty ve oğlu ile emekli ve inzivaya çekilmiş eski bir suçlu ve profesyonel sokak yarışçısı.

Vinnie Bennett, genç Dominic'i canlandırıyor.

Michelle Rodriguez - Letty Ortiz rolünde. Dom'un karısı ve eski bir suçlu ve profesyonel sokak yarışçısı.

Jordana Brewster - Mia Toretto rolünde. Dom ve Jacob'un kız kardeşi ve ortağı Brian O'Conner'ın karısı.

Tyrese Gibson - Roman Pearce rolünde. Profesyonel sokak yarışçısı ve suçlu, Dom'un ekibinin bir üyesi.

Ludacris - Tej Parker rolünde. Miami'de yaşayan tamirci ve Dom'un ekibinin bir üyesi.

Nathalie Emmanuel - Ramsey rolünde. İngiliz bilgisayar korsanı ve Dom'un ekibinin bir üyesi.

John Cena - Jakob Toretto rolünde. Dom ve Mia'nın erkek kardeşi. Usta hırsız, suikastçı ve profesyonel yarışçı.

Finn Cole, genç Jakob'u canlandırıyor.

Sung Kang - Han Lue rolünde. Öldü sanılan profesyonel sokak yarışçısı ve Dom ekibinin eski üyesi.

Helen Mirren - Magdalene Shaw rolünde.

Kurt Russell – Mr. Nobody, bir istihbarat ajanı ve gizli bir operasyon ekibinin lideri olan Bay Hiçkimse rolünde.

Charlize Theron - Cipher rolünde. Jakob ile birlikte çalışan suçlu.

Ek olarak, Anna Sawai Elle, Thue Ersted Rasmussen Otto, Michael Rooker Buddy, J. D. Pardo Jack Toretto, Jim Parrack Kenny Linder, Martyn Ford Sue ve Cardi B, Dom ile geçmişi paylaşan Leysa'yı canlandırıyor.

Lucas Black, Sean Boswell rolünü önceki filmlerden yeniden canlandırırken, Bow Wow ve Jason Tobin de The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) 'dan Twinkie ve Earl Hu rollerini yeniden canlandırıyor. Don Omar ve Shea Whigham da Santos ve Ajan Stasiak rollerini önceki filmlerden yeniden canlandırıyorlar. Cered ve Ozuna sırasıyla Leo ve Santos'un genç versiyonlarını canlandırıyor. Gal Gadot kısaca Gisele Yashar rolünü, Fast & Furious 6'nın isimsiz arşiv görüntüleri aracılığıyla yeniden canlandırıyor ve Jason Statham, Deckard Shaw olarak son jeneriğinde isimsiz bir kamera hücresi yapıyor.

BLACK WİDOW

Black Widow, ABD yapımı, 9 Temmuz 2021 tarihinde vizyona giren, Marvel Comics'in yayınladığı Black Widow isimli çizgi romandan uyarlanan ve Marvel Studios tarafından yapımı üstlenilen yirmi dördüncü Marvel Sinematik Evreni süper kahraman filmi. Yönetmenliğini Cate Shortland'ın yaptığı, başrollerini Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O. T. Fagbenle, Ray Winstone ve Rachel Weisz'ın paylaştığı filmin çekimleri Macaristan, Norveç ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde yapıldı.

Bir Black Widow filminin planlanmasına Nisan 2004'te Lionsgate tarafından başlandı ve David Hayter yönetmenlik görevini üstlendi. Proje iptal oldu ve karakterin film hakları Haziran 2006 tarihinde kadar Marvel Stüdyolarına geri döndü. Johansson, Iron Man 2 (2010) ile birkaç MCU filminde rol aldı. Marvel ve Johansson, 2018'de Schaeffer ve Shortland'ın işe alınmasından önce, sonraki yıllarda birkaç kez solo bir filme ilgilendiklerini dile getirdi.

Black Widow'un, MCU'nun Dördüncü Fazın ilk filmi olarak, 9 Temmuz 2021'de ABD, Türkiye, Romanya, Fransa, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'ne bağlı bazı ülkelerde de yayınlanması kesinleşti.

Oyuncular:

Scarlett Johansson - Natasha Romanoff/ Black Widow

David Harbour - Alexei Shostokoff/ Red Guardian

Florence Pugh - Yelena Belova/ Black Widow

Rachel Weisz - Melina Vostokoff

O-T Fagbenle as Rick Mason

Olga Kurylenko - Antonia Dreykov/ Taskmaster

William Hurt - Thunderbolt Ross

Ray Winstone - Dreykov

SESSİZ BİR YER 2

Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place Part II), 2021 Amerikan korku filmi ve Sessiz Bir Yer (2018) filminin devamı niteliğindedir. Film Paramount Pictures için John Krasinski tarafından yazıldı, üretildi ve yönetildi. Emily Blunt, Millicent Simmonds ve Noah Jupe ilk filmdeki rollerini tekrarlarken Cillian Murphy ve Djimon Hounsou oyuncu kadrosuna katıldı.

Paramount Pictures, ilk filmin gişe hasılatı ve kritik başarısının ardından Nisan 2018'de bir devam filmi geliştirmeye başladı. Takip eden Ağustos ayına kadar Krasinski senaryo üzerinde çalışıyordu ve Şubat 2019'da yönetmenliğe geri döndüğü doğrulandı. Üretim Haziran'dan Eylül 2019'a kadar Batı New York'ta gerçekleştirildi. Krasinski, Bryan Woods ve Scott Beck tarafından yaratılan karakterlere dayanan devam filmini yazmakla tanındı. Devam filmi, $55–61 milyon bir bütçeyle üretildi.

Filmin dünya prömiyeri 8 Mart 2020'de New York'ta yapıldı ve küresel COVID-19 pandemisi nedeniyle bir yılı aşkın ertelemenin ardından 28 Mayıs 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde sinemalarda gösterime girdi. İlk gösteriminden 45 gün sonra Paramount+'da yayınlanmaya hazır olacak. Film, birçok gişe rekoru kırdı ve dünya çapında 257 milyon doların üzerinde hasılat elde ederek 2021'in en yüksek hasılat yapan beşinci filmi oldu. Hikayeyi ve Murphy'nin karakterinin eklenmesini öven eleştirmenlerden olumlu eleştiriler aldı.

SPACE JAM: YENİ EFSANE

Space Jam: Yeni Efsane (Space Jam 2 olarak da bilinir), 16 Temmuz 2021 tarihinde vizyona girecek bir Amerikan canlı-animasyon filmidir. 15 Kasım 1996 tarihinde vizyona giren Space Jam filminin devamıdır. NBA oyuncuları LeBron James, Klay Thompson ve Anthony Davis'e Don Cheadle, Sonequa Martin-Green ve Eric Bauza eşlik edecektir. Filmin çekimleri Kaliforniya'da devam etmektedir.

SPİRİT: ÖZGÜR RUH

Spirit: Özgür Ruh, DreamWorks Animation tarafından üretilen ve Universal Pictures tarafından dağıtılan 2021 Amerikan bilgisayar animasyonlu macera filmidir.

Spirit: Özgür Ruh, 4 Haziran 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde sinemalarda gösterime girdi. 30 milyon dolarlık bir bütçeye karşı dünya çapında 26 milyon dolar hasılat elde etti ve eleştirmenlerden tarafında karışık tepkiler aldı.