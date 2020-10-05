Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti
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Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti

05.10.2020 14:46 | Son Güncelleme: 05.10.2020 15:58

Türk sinemasında 30 yıl boyunca birçok filmde sahne alan oyuncu Mehmet Yağmur, Malatya'da, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Malatya'da bir süre önce koronavirüse yakalanan oyuncu Mehmet Yağmur (78), Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak Yağmur, cumartesi günü doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Yağmur, dün Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"YAKALANDIĞI HASTALIKTAN KURTULAMADI"

Geçen yıl düzenlenen 9'uncu Uluslararası Malatya Film Festivali'nde 'Sinemanın Olmazsa Olmazları' ödülüne layık görülen Mehmet Yağmur'a da ödül veren 9'uncu Uluslararası Malatya Film Festivali Direktörü Yönetmen Haydar Işık, şunları söyledi: "Figüran mecazi olarak 'sönük, etkisiz olan kimse' anlamına gelse de gerçekte dizi ve sinemada konuşması (replik) olmayan ya da çok az olan rolleri oynayan kimselere denir. Başroller, ışıklar, kameralar, karavanlar. Dizi ve film sektörünün olmazsa olmazları sayılırken, figüranlar genellikle arka planda kalır hatta unutulur. Halbuki onlar film setlerinin 'fark edilmeyen' yıldızlarıdır. Sıkça görürsünüz aslında onları ama dikkat etmezsiniz. İsimlerini kimse bilmez. Setler de bile 'Figüranlar şöyle geçsin' denir ya bir kafe sahnesinde arka masada oturan müşteri, ya bir hastane sahnesinde sırasını bekleyen hastadır, ya bir doktor ya da avukattır ya da Mehmet Yağmur gibi Yeşilçam filmlerinde devamlı dayak yiyen kötü adamdır. Yediği her yumrukta ayağa kalkıp evine ekmek götürdü Mehmet ağabey.

Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti

Koordinatörlüğünü yaptığım 9'uncu Malatya Film Festivali'nde 'Sinemanın olmazsa olmazları' kategorisinde kendisine ödül vermiştik. Yüzlerce filmde binlerce dayak yemiş ve hep ayakta kalmıştı. Yıllar sonra 'fark edildiğinin' görülmesi onu çok mutlu etmişti. Ancak hayatın yumruğuna yenik düştü Mehmet abi. Bu dünyadaki filminde, Allah'ın kendisine yazdığı rolün son sahnesini çekti. Yakalandığı koronavirüs hastalığından maalesef kurtulamadı. Kendisine rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. Sinema emektir."

Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti

MEHMET YAĞMUR KİMDİR?

1959 yılında 17 yaşındayken, Malatya'dan, İstanbul'a giden Mehmet Yağmur, 10 yıl çeşitli mesleklerde çalışarak, 1970 yılında Yeşilçam'da film setlerinde ışıkçı olarak işe başladı. Kamera arkasında sevilen Yağmur, kamera karşısına geçti. 2000 yılına kadar 110 filmde 'Kötü adamı' canlandıran Mehmet Yağmur, daha sonra sinemaya bir süre ara verdi.

Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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