Sinema - Lanetli Anlaşma
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Sinema - Lanetli Anlaşma

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 4 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 4 film vizyona girecek.

"Lanetli Anlaşma"

Atakan Şatıroğlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu Alp Taş, Aslı Şimşek, Fırat Kaya ile Çisem Yurtseven'in rol aldığı yerli yapım "Lanetli Anlaşma", yarın izleyiciyle buluşacak.

Senaryosu Şatıroğlu ve Berkay Berkman tarafından kaleme alınan yapım, korku ve aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Film, ruhlarla dolu bir villanın miras kaldığı iki kardeşin burada yaşadıklarını konu ediniyor.

Sinema - Lanetli Anlaşma
Sinema - Lanetli Anlaşma
Sinema - Lanetli Anlaşma
Sinema - Lanetli Anlaşma

Kaynak: Anadolu Ajansı

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