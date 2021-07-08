Bu hafta 5 film vizyona girecek
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Bu hafta 5 film vizyona girecek

Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girecek.

Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson'un başrolünde oynadığı bilim-kurgu, macera ve aksiyon filmi "Black Widow" izleyici ile buluşacak.

Başroldeki BAFTA ödülü sahibi oyuncuya Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle ve Ray Winstone'nin eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Cate Shortland üstlendi.

Scarlett Johansson'un Natasha Romanoff rolüne geri döndüğü yapım, mazisinden çıkıp gelen ailesiyle büyük bir tehdide karşı iş birliği yapmak durumunda kalan Black Widow'un hikayesini anlatıyor.

"Korku Seansı 3: Katil Şeytan"

Michael Chaves'in yönettiği; Vera Farmiga, Patrick Wilson, Julian Hilliard, Charlene Amoia ve Sterling Jerins'in başrolünde oynadığı "Korku Seansı 3: Katil Şeytan" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Başarılı oyuncular Patrick Wilson ve Vera Farmiga'nın paranomal davaları çözüme kavuşturmaya çalışan Warren çiftine yeniden hayat verdiği film; şeytani güçlerin kontrolündeki gerçek bir cinayetin hikayesini konu ediniyor.

Şeytanın musallat olduğunu düşündükleri bir gencin cinayet zanlısı olduğu davaya başlayan çift, geçmişten günümüze uzanan kanlı bir sırrı açığa çıkarmaya çalışacak.

"Lanetli Kardeş"

Sam Barrett'in yönetmen koltuğunda oturduğu haftanın bir diğer korku ve gerilim filmi "Lanetli Kardeş"; çizdiği resimlerin bir dizi cinayetle bağlantılı olduğunu fark eden bir kızın hikayesini odağına alıyor.

Amanda Woodhams, Liam Graham ve Nicola Bartlet'ın rol aldığı filmin konusu özetle şöyle:

"Korkunç rüyalar gören ve bunları tuvale aktarmaya başlayan genç kadın, bir süre sonra çizdiklerinin gerçek hayatta işlenen cinayetler olduğunu fark eder. Bu sırada arkadaşları ve aile üyelerinin teker teker ölmeye başlaması ise işlerin iyice karışmasına neden olur. Çizdikleri ile katil arasında bir bağlantı olduğunu fark eden Cassie, cinayetleri durdurmak ve kendisini bu kabustan kurtarmak için geçmişi ile yüzleşmek zorundadır."

"Süpernova"

Harry Macqueen'in yönettiği Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood ve Nina Marlin gibi isimlerin rol aldığı "Süpernova"; hastalık teşhisi konan bir adamın arkadaşı ile birlikte karavanla tüm İngiltere'yi ziyaret etmesini konu ediniyor.

"Düşler Ülkesi"

Haftanın animasyan filmi "Düşler Ülkesi", Evan Tramel yönetiminde düşler ülkesine yolculuğa çıkan Barney, Scout ve Axle'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Bu hafta 5 film vizyona girecek
Bu hafta 5 film vizyona girecek
Bu hafta 5 film vizyona girecek
Bu hafta 5 film vizyona girecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

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