Sındırgı'daki yangında 5 ev zarar gördü, 1 kişi yaralandı, 1 kişi aranıyor
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Sındırgı'daki yangında 5 ev zarar gördü, 1 kişi yaralandı, 1 kişi aranıyor

17.11.2020 23:45 | Son Güncelleme: 17.11.2020 23:49
Sındırgı'daki yangında 5 ev zarar gördü, 1 kişi yaralandı, 1 kişi aranıyor

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde bulunan metruk binada çıkan yangın, bitişiğindeki diğer evlere de sıçradı.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde bulunan metruk binada çıkan yangın, bitişiğindeki diğer evlere de sıçradı. 5 evin zarar gördüğü yangında, Adive Dündar dumandan etkilenirken, haber alınamayan Meryem Abeş'e (81) ulaşılmaya çalışılıyor.

Yangın, akşam saatlerinde Sındırgı'daki kırsal Mumcu Mahallesi'nde bulunan metruk evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Evden yükselen alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Metruk binadaki yangın kısa sürede yayılarak bitişiğindeki 4 eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yan yana bulunan evlerdeki yangını, kontrol altına aldı. Yangında 3 metruk ev ve 2 kullanılan ev zarar gördü. 

Yanan evlerden birinde yalnız yaşayan Adive Dündar dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yanan diğer bir evde yalnız yaşadığı ileri sürülen Meryem Abeş'e ise ekipler ulaşmaya çalışıyor.Kullanılmaz hale gelen evlerde, ekipler tarafından enkaz kaldırma ve arama çalışmaları devam ediyor. 

Jandarma ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Sındırgı'daki yangında 5 ev zarar gördü, 1 kişi yaralandı, 1 kişi aranıyor
Sındırgı'daki yangında 5 ev zarar gördü, 1 kişi yaralandı, 1 kişi aranıyor
Sındırgı'daki yangında 5 ev zarar gördü, 1 kişi yaralandı, 1 kişi aranıyor
Sındırgı'daki yangında 5 ev zarar gördü, 1 kişi yaralandı, 1 kişi aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Necip KARATUNA

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