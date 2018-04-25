Sındırgı'da Toki Konutları İçin Geceden Sıraya Girdiler

24 Nisan -29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek 134 adet 2+1 , 239 adet 3+1 konutun satışı için vatandaşlar geceden kuyruğa girdi.

Konut alımı için sıraya giren vatandaşlar arasında ilk kuralarda kendilerine ev çıkan ancak vazgeçen, projenin tamamlanması ile birlikte yeniden almak isteyen vatandaşlar da var. Sadece ilçe içerisinden değil, dışarıda yaşayan Sındırgı'lı vatandaşlar da talepte bulundu. Ziraat bankası önünde sabaha kadar nöbet tutan vatandaşlar türküler söyledi, eğlendi, çay içerek ısındılar. Gencinden yaşlısına vatandaşlar TOKİ sırasında yerini aldı.

2+1 ve 3+1 şeklinde yapılan konutlar zengin fakir ayrımı yapılmaksızın aynı blok içerisinde yan yana ve lüks konut olarak inşaa edildi. Camisi, alışveriş merkezi ile 668 konutun yer aldığı ve yan kısmına yeni devlet hastanesi ihalesinin de yapıldığı alan Sındırgı ilçesinin 75. Mahallesi Yağcıbedir Mahallesi ismi ile de Sındırgı Belediyesi meclisinden de geçti. Kayalık bir zemine inşaa edilen TOKİ binaları depreme de dayanıklı konumda.

İlk günden 126 daire yeni sahibini buldu. 2+1 e müracaat edecek vatandaşlar Sındırgı Ziraat Bankası şubesinden, 3+1 konut alacak vatandaşlar ise Türkiye'nin her yerinde Ziraat Bankası şubelerinde sözleşmelerini yapabilecekler. Satışa çıkarılan daireler ve Detaylı bilgiler toki resmi internet sayfasında yer alıyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş vatandaşları ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek " 2. Etap TOKİ leri vatandaşlarımızın talebi üzerine hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşayabileceği, sınıf ayrımı olmaksızın sosyal donatıları ile zirvede olan yeni bir mahalleyi de ilçemize kazandırdık. Hem yeni mahallemizin hem de vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Allah güle güle oturmak nasip etsin. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TOKİ başkanlığımıza, milletvekillerimize, arsa tahsisinde önemli bir emek harcayan Orman İşletme Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler AK Parti hükümeti ve belediyeleri olarak vatandaşlarımızın mutluluğu için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve daha güzel bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. " dedi.