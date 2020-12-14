Sındırgı 'da jeotermalle ısınan konut sayısı artıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yeni ısı merkezi ve hat çalışmaları ile birlikte jeotermal enerjiden yararlanan konut sayısı her geçen gün artıyor.

İlçeye 24 klimotere mesafede bulunan Hisaralan bölgesinde bulunan 98 derece çıkışlı termal su termal tesislerde kullanıldığı gibi ilçe merkezinde konut ısınmasında da kullanılıyor. Türkiye'nin en uzun sıcak su isale hattına sahip Jeotermal ısınma sayesinde 4 bin konut ev, işyeri, kamu daireleri ve okullar ısıtılıyor. 2014 yılından bu yana Jeotermal konut ısınmasına başlanan ilçede hava kirliliği de önemli ölçüde azalmış durumda.

Jeotermalle ısınmanın yanında sera ve kurutma tesisi gibi projelerinde de inşaat çalışmaları devam ediyor. Kaynak çıkış alanda bulunan milyon yıllık dikitler ise görsel şölen oluşturuyor. Bölgede suyun kendi cazibesiyle çıkışı gözle görülebiliyor. Jeotermal enerjinin çıkış debisinin yüksek olması ve kendi cazibesiyle yüzeye çıkması ise elektrik enerjisine ihtiyaç duyulmadan ilçe merkezine ulaşması sağlanıyor.

24 km lik mesafeden ilçe merkezine gelen Jeotermal enerji Isı merkezine ulaştıktan sonra şebeke ısıtmasında kullanılıyor. Citta slow başvrusunda bulunan Sındırgı ilçesinde Jeotermal enerjinin kullanılması da çevre açısından önem taşıyor. Türkiye'nin ilk Jeotermal ısıtmalı TOKİ konutları da Sındırgı ilçesinde yer alıyor. Jeotermal enerjinin ilçe merkezine ulaşması termal tesislerin sayısını da gün geçtikçe arttırıyor.

Sındırgı Belediyesine ait bir firma tarafından işletilen Jeotermal enerjide yapılan tadilat çalışmaları ve yeni hat ile ısınmada konfor yükseltilmiş durumda. Yapılan çalışmalar ve yeşil enerjinin kullanılması Marmara Belediyeler Birliği tarafından Çevre ve Atık Yönetimi kategorisinde Altın Karınca Belediyecilik Ödülüne layık görüldü.

Sınjet, Sındırgı'da jeotermal ısınmada yeni bir merhaleye ulaştı.

Jeotermal ısınmanın Sındırgı Belediyesinin şirketi olan Sınjet'e geçmesinden sonra eski dönemden kalan eski abonelerin ısınmaya kavuşturulması çalışmalarında mutlu sona yaklaşıldı.

Şehir merkezinde en yoğun yapılaşmanın olduğu Küçükcami sokaktan başlayarak Şerifpaşa Camii ve Kurtuluş İlkokulunun bulunduğu geniş bir alanda 5 bin metre boru döşenerek, yaklaşık 150 aboneye jeotermal ısı bağlantısı yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda Sındırgı'nın simgesi olan Yakupbey (Küçükcami) ve Şerifpaşa Çamileri ile Kurtuluş İlkokulu da jeotermal ısınmaya kavuşturuldu.

Kalan bölgelerin ısıtılması ve yeni ısı merkezi bölgesinin de Jeotermal Enerjiye kavuşturulması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çevreci ısıtmadan vatandaşlar da oldukça memnun.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve mahalle sakinlerinin memnuniyeti ile karşılaşan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "Halkımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. 87 yaşındaki annemizin evine gelen su onu öyle mutlu etti ki binlerce dua ediyor. Allah hepimize güzel nimetler vermiş. Sındırgıya sıcak su vermiş. Bu sıcak suyun bundan faydalanmak, evlerde ısınmasında insanların mutluluğuna huzuruna sebep olmak dünyanın en güzel işi. Allah hayırlı etsin. Güle güle ısınsınlar. Hayırlı uzun ömürler rabbim kendilerine. Bunların 83 tanesi eski abonemizdi. Geri kalan kısmı yeni abonemiz. ve toplam burada 5500 metrelik yani 5 buçuk kilometrelik bir hat döşedik. Zor bir süreç. Çelik boruyla uğraşıyorsunuz. Milim dahi sağa sola kıpırdamıyor. Bir de şehir merkezindesiniz. Elektrik hatları var, kanalizasyon ver, içme suyu var. Yer altına giriyorsunuz. Bazen oldu ki 1 ay boyunca 100 metrelik bir ancak hatta ilerleyebildik. Ama zordu elhamdülillah başardık. Sındırgı ısınıyor. İşte teyzemin de mutluluğu bizleri mutlu ediyor. Sındırgıya böyle bir güzellik katmanın keyfini, mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbimize şükürler olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı