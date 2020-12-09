Sincan Belediye Başkanı Ercan: "Esnafımızın her zaman yanındayız"
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Sincan Belediye Başkanı Ercan: "Esnafımızın her zaman yanındayız"

09.12.2020 13:04 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:10
Sincan Belediye Başkanı Ercan:

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yoğun programına rağmen ilçede esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yoğun programına rağmen ilçede esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Sincan'ın dört bir köşesinde esnafla bir araya gelen Başkan Ercan, pandemi süreci ile ilgili belediyenin çalışmaları hakkında da bilgi veriyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarında yürütülen denetimlere tam destek veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretler sosyal mesafe tedbirleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Son olarak Yenikent Cumhuriyet Bulvarı, Akşemsettin Caddesi, Yenikent Papatya Sokak, Karanfil Sokak, Manolya Sokak, Şahinkaya Sokak, Gül Caddesi ve Fatih Caddesi'nde esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Ercan, her koşulda esnafların yanında olduklarını ifade etti. Toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelmenin önemini vurgulayan Başkan Ercan, girmedik iş yeri, çalmadık kapı bırakmıyor. Esnafa belediyenin pandemi konusunda yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Ercan, "Esnafımızın her zaman yanındayız" dedi.

Başkan Ercan, "Sincan'ın geleceği için hep birlikte çalışıyoruz. Esnaflarımızın ziyaret ederek talep ve önerilerini dinliyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Maske, mesafe ve hijyen konusunda taviz vermeyelim. Yetkililer tarafından alınan kurallara titizlikle riayet edelim. Rabbim tüm esnafımıza bol ve bereketli kazançlar nasip etsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Sincan Belediye Başkanı Ercan: 'Esnafımızın her zaman yanındayız'
Sincan Belediye Başkanı Ercan: 'Esnafımızın her zaman yanındayız'
Sincan Belediye Başkanı Ercan: 'Esnafımızın her zaman yanındayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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