Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşlere ne oldu? Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler ve ailesi nasıl kaza yaptı?
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Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşlere ne oldu? Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler ve ailesi nasıl kaza yaptı?

Adana'da Atakent Mahallesi'nde bir kaza meydana geldi. Üzücü gelişme sonrası Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşlere ne oldu? Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler nasıl kaza yaptı gibi konular merak edildi.

Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşlere ne oldu? Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler ve ailesi nasıl kaza yaptı?
27.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:11

Adana'da çocuklarını TYT sınavına yetiştirmeye çalışan 5 kişilik aile trafik kazası geçirdi. Ailenin sınava girecek 2 kızı, okula 200 metre kala meydana gelen kaza sonrası Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşlere ne oldu? Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler nasıl kaza yaptı sorularının yanıtları araştırıldı.

SINAVA YETİŞMEYE ÇALIŞAN KIZ KARDEŞLER VE AİLESİ NASIL KAZA YAPTI?

Adana'da çocuklarını TYT sınavına yetiştirmeye çalışan 5 kişilik aile trafik kazası geçirdi. Ailenin sınava girecek 2 kızı, okula 200 metre kala meydana gelen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek Ayşe ve Songül Bozdağ'ın içinde bulunduğu 33 HF 976 plakalı otomobil, sınava yetişebilmek için seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okula 200 metre kala kaza yaptı.

SINAVA YETİŞMEYE ÇALIŞAN KIZ KARDEŞLERE NE OLDU?

Kazada otomobil yan dönerek yol kenarında bulunan direğe çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle 5 kişinin içinde bulunduğu otomobil hurdaya dönerken TYT sınavına girecek Ayşe ve Songül, otomobil sürücüsü baba Abdülmelik, anne Remziye ve Hüseyin Bozdağ yaralandı.

ARAÇTAN SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI

Kazanın ardından otomobilde sıkışanları İtfaiye CANKUR ekibi kurtarırken, polis ekipleri olay yerindeki eşyaları topladı. Eşyalar arasında bugün yapılan TYT sınavına girecek olan Ayşe ve Songül'ün sınav giriş belgelerinin olması dikkat çekti.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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