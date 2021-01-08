Sınava girerken okunacak dualar nedir? Sınava girerken hangi dualar okunur? Başarı için hangi dualar okuması gerekiyor? Sınav duası nedir?

Öğrenciler eğitim hayatlarında başarılı olmak için dua okumaktadırlar. Sınavlara girmeden önce bir çok dua okunur. Peki sınava girerken okunacak dualar nedir? Sınava girerken hangi dualar okunur? Başarı için hangi dualar okuması gerekiyor? Sınav duası nedir? Fiili dua ne demektir?

Öğrenciler eğitim hayatlarında başarılı olmak için dua okumaktadırlar. Sınavlara girmeden önce bir çok dua okunur. Peki sınava girerken okunacak dualar nedir? Sınava girerken hangi dualar okunur? Başarı için hangi dualar okuması gerekiyor? Sınav duası nedir? Fiili dua ne demektir? İşte detaylar haberimizde...

SINAVA GİRERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Sınava girilecek gün 70 defa Salat-ı Nariye okunmalıdır.

''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız''

Sınava girerken şu dua okunur:(isra suresi;80)

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ."ANLAMI:

"Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.

"Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

"Rabbi'şırahli sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî."

ANLAMI:

"Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,

Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.

"Sınav başlayınca da şu dua okunur:

"Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû."

ANLAMI:

"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

SINAVDA UNUTKANLIĞA KARŞI OKUNACAK DUALAR NEDİR?

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

SINAVDA KOLAYLIK DUASI

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

ANLAMI: "Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

"Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

ANLAMI: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

SINAV DUASI NEDİR?

Sınav duası; sınav öncesi, sınavda başarı sağlamak, hafızayı kuvvetlendirmek, unutkanlığı azaltmak için okunan çeşitli dualardır. Sınava günler öncesinden çalışarak fiziki duasını yerine getiren öğrenciler, sınav duası ile kavli dualarını yapmak istiyorlar.Peki sınav duası nelerdir? Ne zaman, hangileri, ne için okunmalı?

FİİLİ DUA NEDİR?

Allah, kâinatta meydana gelecek tüm olayları belli sebeplere bağlamıştır. Hem dünyada hem de içinde yaşanılan evrendeki her şey Allah'ın koyduğu sebep-sonuç (kanun ve kural) ilişkilerine göre şekillenir. Arzu ettiği bir şeyin olmasını isteyen kişi, onun sebeplerini de yerine getirmek zorundadır. Örneğin çocuk sahibi olmak isteyen kişinin evlenmesi, sınavda başarılı olmak isteyen öğrencinin derslerine çalışması fiilî dua sayılır.

Kişi, Allah'tan istediği şeyin gerçekleşmesi için Allah'ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirip tamamlar, sonucunu da Allah'tan bekler. "İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır." (Necm, 53/39) mealindeki âyette insanların çalışmaları ile alacakları sonuç arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiş ve bu çalışmanın fiilî bir dua manasına geldiğine işaret edilmiştir. Hayvanı hasta olan ve iyileşmesi için sadece dua eden birisine söylenen "Duana biraz da katran ilacı ekle..." sözü, fiilî dua için güzel bir örnektir.

Bir işin gerçekleşmesi için dua edip oturan insanın yapmış olduğu hareket ne kadar yanlış ise, tüm çalışmaları yapıp, gerekli tedbirleri aldıktan, yani fiilî duasını tamamladıktan sonra "Bu işi ben tamamladım." diyerek sözlü dua etmeyenin yapmış olduğu davranış da o derece yanlıştır.