Sinanpaşa Medresesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi protokolü imzalandı

22.01.2020 22:19 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:24

Sinanpaşa Medresesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi imza protokolü, düzenlenen törenle gerçekleşti.



Yenişehir Belediyesi ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) arasında gerçekleştirilen ve 24 ay proje süresi olan Sinanpaşa Medresesi girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi imza törenine İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları başkanları ve daire amirleri katıldı. Kırsal Hizmetler Müdürü ve Sinanpaşa Medresesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi Proje Koordinatörü Rıdvan Ssağlık, 24 ay sürecek proje kapsamında girişimci danışmanların yetiştirileceğini, ilçedeki sürdürülebilir girişimcilik eko sistemi geliştirileceğini ifade etti. Sağlık, proje kapsamında Yenişehir'de yaşayan eğitim, öğretim görmeyen, çalışmayan 15-29 yaş arasındaki gençlere ulaşılarak, teknolojik girişimcilik ve AR-GE kavramlarıyla tanıştırarak yeni iş sahaları oluşturulacağını, kurulan mutfak, dikiş nakış, el sanatları gibi kurulacak atölyelerle teknik kısımların pratiğe döküleceğini söyledi.



Projenin tanıtım konuşmasının ardından imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Davut Aydın ise şunları söyledi:



"Günümüzde belediye hizmetleri alt yapı hizmetlerinden ibaret değildir. Yenişehir Belediyesi olarak ilçemizde bulunan tarihi Sinanpaşa Medresesini ruhuna uygun sosyal bir proje ile canlandıracağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızla gençler, kadınlar ve çocuklar için hazırlanan bu proje ile İlçemizde binin üzerinde vatandaşımıza ulaşacağız. Projemizle birlikte ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile işbirlikleri yaparak Yenişehir'de girişimcilik konusunda bir hareket başlatacağız. Projemizde, İşkur Müdürlüğü işbirliği ile seçilecek 150 gence girişimcilik ve yenilikçilik konularında eğitim ve danışmanlık verilerek gençler iş hayatına hazırlanacaktır. İsraf Önleme Vakfına kayıtlı 227 kadınımıza ve iş fikri olan diğer kadınlarımıza girişimcilik, pazarlama ve müşteri ilişkileri konularında eğitim ve danışmanlık vereceğiz. 150 çiftçimize girişimcilik, müşteri bulma ve eko tarım konusunda eğitimler vereceğiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte bin öğrencimize projede kurulacak olan maker atölyesinde teknoloji eğitimi vereceğiz. Sinanpaşa Medresesi proje sonunda da belediyemize bağlı olarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecektir."



Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ve 24 ay proje süresi olan Sinanpaşa Medresesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi Protokolü imzalandı. Törenin sonunda Aydın, Gerim'e hediye takdiminde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA