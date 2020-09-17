Sinan Yılmaz kimdir? Sinan Yılmaz kaç yaşında? Sinan Yılmaz sosyal medya hesapları neler? Sinan Yılmaz kolbastı sözleri nelerdir? Karadeniz türküleriyle adından söz ettiren Sinan Yılmaz, kolbastının tüm Türkiye'de yeniden duyulmasını sağlamıştır. Sinan Yılmaz kimdir? Sinan Yılmaz kaç yaşında? Sinan Yılmaz sosyal medya hesapları neler? Sinan Yılmaz şarkıları nelerdir?

Almanya'da başlayan müzik eğitimi sayesinde kariyerine ilk adımları atan Sinan Yılmaz, "Kolbastı"nın ülkemizde yeniden duyulmasını sağlamıştır ve pek çok gencin yöresel oyunlarımızdan biri olan kolbastıya yönelmesini desteklemiştir. Peki, Sinan Yılmaz kimdir? Sinan Yılmaz kaç yaşında? Sinan Yılmaz sosyal medya hesapları neler? Sinan Yılmaz kolbastı sözleri nelerdir?

SİNAN YILMAZ KİMDİR?

1978 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Sinan Yılmaz, 6 yaşına kadar burada yaşamıştır. Daha sonra ailesiyle Adapazarı'na taşınmıştır. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise ikinci sınıfta okuduğu dönemde ailesiyle beraber Almanya'ya göç eden Sinan Yılmaz ilk olarak burada müzik eğitimi almaya başlamıştır.

Sinan Yılmaz sanatçı bir aileden gelmiştir. Ağabeyi Adnan Yılmaz'ın desteğiyle müzik eğitimi alma imkanı bulmuştur böylece kendini geliştirmiş Almanya'da bir grup kurarak eğlencelerde, düğünlerde, şenliklerde sahne almıştır.

1989 yılında Sevgi Dünyası adını verdiği ilk kaseti çıkmıştır. Müzik piyasasına ilk adımını atan Yılmaz, 1992 yılında "Gurur" isimli ikinci kasetini, 1996 yılında ise "Kralını Tanımam" adlı üçüncü kasetini çıkartmıştır.

Bu albümden sonra müzik piyasasına ara veren Yılmaz 2004 yılında çıkardığı "Sende Kaldı" adlı albümü ile müzik piyasasında iyi bir çıkış yapmıştır. Bu albümünde bulunan Kolbastı parçası Karadeniz ve Türk gençliği tarafından Kolbastının yeniden keşfedilmesini sağlamış ve bu gün Trabzonspor'un maçlardan sonra oynaması ile gündemde kalmaya devam etmiştir.

SİNAN YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

1978 doğumlu isim 42 yaşındadır.

SİNAN YILMAZ SOSYAL MEDYA HESAPLARI NELER? SİNAN YILMAZ INSTAGRAM

Sinan Yılmaz Instagram hesabını "sinanyilmaznet" adıyla kullanmaktadır.

SİNAN YILMAZ ŞARKILARI NELERDİR?

Kolbastı

Lingo Lingo Şişeler

Çayır Biçerim Çayır

Sende Kaldı

Ölümüm Olur

Aglarum

Yarim

Onun Adı Köksal Baba

Gitme

Güvercinim Süt Beyaz

Hastasıyız Dede

Sakarya Çiftetellisi

Kor Olda Nankor Olma

Alev Alev

Fatma Gülün Suçu Ne

Ezanlar Bizim Için Okunuyor

Çalamadım Gitti Sürmene Havasını

SİNAN YILMAZ KOLBASTI SÖZLERİ NELER?

Dere boyu kavaklar, dere boyu kavaklar

Açtı yeşil yapraklar, açtı yeşil yapraklar

Ben sana doyamadım, ben o sana doyamadım

Doysun kara topraklar, doysun kara topraklar

Aman kızı, çeçen kızı, sen allar giy, ben kırmızı

Çıkalım dağların başına, sen gül topla, ben nergisi

Hadi kızım yandan, yandan, yandan

Biz korkmayız ondan, bundan

Hem anandan hem babandan

Biz korkmayız candarmadan

Asmadan, gel asmadan, asmadan, gel asmadan

Fistan giy yer basmadan, fistan giy yer basmadan

Gel buradan gaçalum, gel buradan gaçalum

Devriyeler basmadan, candarmalar basmadan

Aman kızı, çeçen kızı, sen allar giy, ben kırmızı

Çıkalım dağların başına, sen gül topla, ben nergisi

Hadi kızım yandan, yandan, yandan

Biz korkmayız ondan, bundan

Hem anandan hem babandan

Biz korkmayız candarmadan

Değirmen, dere, taksim

Değirmen, dere, taksim

Mahallenin yosması

Mahallenin yosması

Oynayalım uşaklar, oynayalım uşaklar

Trabzon Kolbastisi, Trabzon Kolbastisi

Aman kızı, çeçen kızı, sen allar giy, ben kırmızı

Çıkalım dağların başına, sen gül topla, ben nergisi

Hadi kızım yandan, yandan, yandan

Biz korkmayız ondan, bundan

Hem anandan hem babandan

Biz korkmayız candarmadan