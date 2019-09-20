Sinan Oğan'dan "Bu ülkeyi biz Araplaştıracağız" diyen Müfid Yüksel'e zehir zemberek sözler!

20.09.2019 10:34

Araştırmacı yazar Müfid Yüksel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, büyük ses getirdi. Yüksel paylaşımında "Bu ülkeyi biz Araplaştıracağız. Büyükşehirlere Arap mahalleleri kuracağız" ifadelerini kullandı. Gelen tepkiler üzerine Yüksel, paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

"HADİ ORADAN HADSİZ"

Yüksel'in bu paylaşımına en sert tepki ise eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'dan geldi. Oğan, Yüksel'e cevaben paylaştığı gönderide "Hadi ordan hadsiz! Canı Arap mahallesi çeken yallah Arabistan'a gitsin. Burası adı üstünde Türkiye'dir. Türkiye'nin Araplaştırılmasına müsade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HELE BAKIN ŞU GAFİL HERİFE"

Yüksel'i hedef alan açıklamalarının devamında üslubunu daha da sertleştiren Oğan, "Hele bakın şu gafil herife senin gücün yetmez" dedi.

YÜKSEL'DEN YANIT GELDİ

Yüksel de Oğan'ın kendisi hakkındaki sert açıklamalarına "Sosyal medyada, Araplık meselesi üzerinden şahsıma linç kampanyası yürüten Sinan Ogan, daha önce birlikte katıldığımız bir TV programında Irak Kürt bölgesindeki genç kuşakların artık Arapça öğrenmediklerinden yakınıp şikayet ediyordu" şeklinde yanıt verdi.