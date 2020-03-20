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Cengiz Bektaş, Mimar Sinan, Türkiye, Güncel

Sinan ödüllü mimar, mimarlar odası 41.Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Bektaş'ı kaybettik

Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri 2016 Yılı Mimar Sinan Büyük Ödülü sahibi ve 41.Dönem (2008-2010) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz BEKTAŞ 20 Mart 2020 Cuma günü aramızdan ayrıldı.

20.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:16
Sinan ödüllü mimar, mimarlar odası 41.Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Bektaş'ı kaybettik

ÖZGEÇMİŞ

1934 Denizli doğumlu Cengiz Bektaş, orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde, yükseköğrenimini DGSA Süsleme, Mimarlık Bölümleri ile Münih Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yaptı. 1959 yılında yüksek eğitimini tamamladı. 1960'ta Alman şehircilik kurslarına katıldı. Almanya'da serbest mimar olarak çalıştı. Orada girdiği 2 yarışmada ödül aldı. ODTÜ'ye öğretim görevlisi olarak çağrılınca Türkiye'ye döndü. 1962-63 öğretim yılında ODTÜ İnşaat İşleri Başkanlığı, Mimarlık İşliği'ni bir yıl yönetti. 1963'te Ankara'da Oral Vural ile birlikte kendi mimarlık işliğini kurdu. 1963–69 yılları arasında yalnızca 6 yıl süreyle mimarlık-şehircilik yarışmalarına girdi, 25'in üzerinde ödül kazandı. Cumhuriyet dönemi mimarlık tarihi örnekleri arasında sayılan yapılar gerçekleştirdi.

1988 yılında "Türk Dil Kurumu" ve 1992 yılında "Haliç'te Bir Taş Odanın Kitaplık Olarak Onarımı" ile iki kez Ulusal Mimarlık Ödülü'nün sahibi oldu. Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Sosyal–Kültürel Özek yapısıyla 2001 yılında Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü kazandı. Ankara'daki Türk Dil Kurumu yapısı, MİMARLIK dergisinde yapılan bir ankette, mimarlar tarafından Cumhuriyet dönemini simgeleyen yirmi yapıdan biri sayıldı. 2014 yılında Uluslararası Mimar Sinan Ödülü ilk kez kendisine verildi.

1950'de bir Denizli güncesinde yazdığı köşe yazıları ile yazın yaşamına girdi. 1954'de DGS Akademisi'nde, seçici kurulunda Bedri Rahmi'nin olduğu şiir yarışmasında birincilik kazandı. 1960 yılında Fazıl Hüsnü Dağlarca, Türkçe dergisinde şiirlerini Türkiye'de ilk kez yayımladı

Şiirleri 16 dile çevrildi. Şiir betikleri ile birlikte mimarlık ve kültür konularını işleyen 95 yapıtı vardır. Yurtiçinde ve dışında sayısız toplantıya katıldı, bildiriler verdi, ansiklopedilere maddeler yazdı. Bir dönem Uluslararası PEN Türkiye Bölümü İkinci Başkanlığı, 6 yıl Türkiye-Yunanistan Dostluk Derneği Başkanlığı, 6 yıl Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanlığı yaptı. TYS Onur Kurulu Üyesidir. 2008-10 yılları arasında 41. Dönem TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü.

Amerika, Almanya ve Makedonya'da konuk öğretim görevliliği yaptı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde 1 yıl, Trakya Üniversitesi'nde 1,5 yıl "Halk Yapı Sanatı" dersi, Marmara Üniversitesi'nde "Sanat Felsefesi-Sanat Sosyolojisi" dersleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 10 yıl "Estetik" dersi verdi. 1999'dan beri MSGSÜ Şehircilik Bölümü'nde, lisansüstü öğrencilerine "Kültürün Planlamaya Etkisi" ve "Kültürümüzün Oylumları" derslerini vermekteydi.

Seçici Kurulun Gözünden Cengiz Bektaş

Mimar Sinan Büyük Ödülü 2016

"Kütüphanesi ve arşiv birikimi açısından zengin işliği ve mimari söylemiyle pek çok mimara yıllarca ikinci bir okul olan; yurtiçinde ve dışında verdiği seminerler, konferanslarla, yayımladığı makale ve kitaplarıyla mimarlık kültürünün, özellikle de Anadolu kültürünün tanınması için soluksuz uğraş veren; birikimini köşe yazılarıyla, şiir ve çocuk kitaplarıyla, çevirileriyle geniş kitlelere taşıyan; aralarında mimarlık tarihimizin mihenk taşlarından biri olan Türk Dil Kurumu Binası dahil olmak üzere pek çok değerli yapı tasarlayan; Türkiye ile diğer ülkeler arasında dostluk köprüleri kuran; insanın yaşadığı yere, çevresine sahip çıkmasının önemini her fırsatta vurgulayan, bu bağlamda mimarın yaşadığı ortama sivil örgütlenmelerle çok şey katabileceğini gösteren (Kuzguncuk örneği); ilk günkü mimarlık heyecanını bugün de sürdüren ve birikimini büyük bir tutkuyla paylaşmaya devam eden, Sayın CENGİZ BEKTAŞ'a Mimar Sinan Büyük Ödülü verilmiştir."

Bektaş'ın Ödül Töreninde Teşekkür Konuşması

Bundan önce bana Uluslararası Mimar Sinan Ödülü verildiğinde de bir konuşma istedilerdi. Ben uzun konuşmayı hem beceremiyorum, hem de sevmiyorum. 60 yıllık mimarlık hayatımda şu kadar bir ağacı kesmedim; hiç yalan söylemedim; Odanın saygınlığından hiç kuşku duymadım. Gerçekten bu ödülü veren Seçici Kurulun gençlerden oluştuğunu söylediler bana. Onların bunu görmüş olmalarına hem çok sevindim, hem de gençlik adına mutluluk duydum. Ben Anadolu'dan başka bir yerden herhangi bir şeyi almaya kalkışmadım. Oradan daha yeteri esinlenmeyi, yeteri dersi almış olduğumuza inanmıyorum. Bundan sonraki yaşamımda da bu böylece sürecek. Bana bu ödülü verenlere, sizlere çok teşekkür ederim.

Kaynak: Bültenler

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