Sinan Aygün CHP'den istifa etti
Eski CHP milletvekili, Ankara Ticaret Odası'nın eski Başkanı ve Togo Kuleleri inşaatının müteahhidi Sinan Aygün, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
Eski CHP milletvekili, Ankara Ticaret Odası'nın eski Başkanı ve Togo Kuleleri inşaatının müteahhidi Sinan Aygün, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Aygün'ün istifa dilekçesinde 'gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum." dediği öğrenildi.
CHP Genel Merkezi, euronews Türkçe'ye Aygün'ün istifa dilekçesini aldıkları yönündeki duyuruyu doğruladı. Euronews.com'da Görüntüle