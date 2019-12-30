Sinan Aygün CHP'den istifa etti
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Sinan Aygün CHP'den istifa etti

Eski CHP milletvekili, Ankara Ticaret Odası'nın eski Başkanı ve Togo Kuleleri inşaatının müteahhidi Sinan Aygün, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

30.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:15
Sinan Aygün CHP'den istifa etti

Eski CHP , Ankara Ticaret Odası'nın eski Başkanı ve Togo Kuleleri inşaatının müteahhidi , 'nden istifa etti. Aygün'ün istifa dilekçesinde 'gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum." dediği öğrenildi.


CHP Genel Merkezi, euronews Türkçe'ye Aygün'ün istifa dilekçesini aldıkları yönündeki duyuruyu doğruladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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