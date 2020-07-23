CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
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CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum

CHP eski milletvekili Sinan Aygün 2012 yılında, "Erdoğan, Ayasofya'yı açsın gidip elini öpeceğim, yanında duracağım" ifadelerini kullanmıştı. Aygün sözünü tutmak için Ayasofya'da kılınacak ilk namaza davet bekliyor.

CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
23.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:12

Ankara Ticaret Odası (ATO) eski başkanı ve CHP eski milletvekili Sinan Aygün, Ayasofya'daki ilk cuma namazı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpüp sözünü yerine getirmek için davet beklediğini söyledi. Aygün, "Ayasofya için bu el öpülür. Kimin eli olursa olsun kim açtıysa eli öpülür" dedi.

Sinan Aygün, Ayasofya'daki ilk cuma namazı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpüp sözünü yerine getirmek için Cumhurbaşkanlığı makamına yazdığı mektupla ilgili konuştu. Aygün, 2004-2005 yılından bu yana ATO Başkanlığı sırasında da Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda çalışmalar yaptığını ve bunu zaman zaman da gündeme getirdiğini söyledi.

"AYASOFYA'YI AÇSIN, GİDİP ELİNİ ÖPECEĞİM"

2011 yılında milletvekili olunca Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin Meclis'e soru önergesi verdiğini anımsatan Aygün, "Bir cevap gelmedi o zaman. 2012 yılında bir canlı yayındayken muhabir arkadaş, 'Ayasofya'nın açılması konusunda soru önergesi vermiştiniz, bir cevap geldi mi? Niye Tayyip Erdoğan'a çağrı yapıyorsunuz? Ayasofya'yı Tayyip Erdoğan mı kapattı ki o açsın?' diye sordu. 'Ayasofya Atatürk zamanında müze oldu; ama şu anda güçlü bir hükümet ve iktidar var, istiyorsa burayı açabilir' dedim. Televizyondaki psikolojinin etkisiyle 'açsın burayı gidip elini öpeceğim, açılışta da yanında duracağım' dedim" ifadelerini kullandı.

CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum

"ŞU ANDA DAVET BEKLİYORUM"

Aygün, Ayasofya'nın ibadete açılması kararından sonra Twitter'da kendisiyle ilgili 'Ayasofya açıldı ne yapacaksın, sözünde duracak mısın?' gibi 1000'e yakın tweet atıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bende bundan etkilendim. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanına bunu anlatan mektup yazdım. Orası normal açılmış olsaydı Cuma günü kendim gidecektim. Ama gördüm ki bir kısıtlama var. Bu pandemiden dolayı sadece davetliler gidecek. O yüzden 'Davetiye gelirse giderim' dedim, hem o tweetlere karşı 'bakın ben görevimi yaptım' diye. Ama bana hala cevap gelmedi. Geç mi? Hayır geç değil. Eğer bana telefonda bile davet gelmiş olsa yarın sabah 07.00'de yola çıkarım İstanbul'da olurum. Cuma namazını eda ederiz. Şu anda davet bekliyorum.

"AYASOFYA İÇİN ERDOĞAN'IN ELİ ÖPÜLÜR"

"Ayasofya'ya gitmekten cuma namazı kılmaktan Tayyip Bey ile orada gözükmekten bu anlamda hiçbir yanlış olacağını düşünmüyorum. İyi olur diye düşünüyorum. Çünkü Ayasofya'nın açılması benim idealimdi. Ülkenin Cumhurbaşkanı, elini öperim niye öpmeyeyim. Benden de 5 yaş büyük. Ama kendisi öptürür mü onu bilmem. Benden küçük de olmuş olsaydı Ayasofya için bu el öpülür. Kimin eli olursa olsun kim açtıysa eli öpülür."

Kaynak: DHA

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