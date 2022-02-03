Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, ikinci kez boşanma kararı aldı - Haberler Magazin
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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, ikinci kez boşanma kararı aldı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Geçtiğimiz sene ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti boşanma kararı aldı. Dün akşam katıldığı bir davette Kıratlı ile bir süredir ayrı yaşadıklarından bahseden Akçıl, boşanma işlemlerinin başlatıldığını söyledi.

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 2019 yılında Amsterdam'da nikah masasına oturdu. 9 ay evli kalan çift, aradığı mutluluğu yakalayamayınca tek celsede boşandı. Ayrılıkları 20 gün süren ikili, barıştıktan sonra 2021 yılında yeniden evlendi.

Ancak ikili ikinci kez aradığı mutluluğu bulamadı. Bir süredir boşanma haberleriyle gündeme gelen ikili evlerini de ayırdı. Evliliklerini kurtaramayan çift, yeniden boşanma kararı aldı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, ikinci kez boşanma kararı aldı

Evliliğiyle ilgili basın mensuplarıyla konuşan Sinan Akçıl, "Olmadı, o süreç artık resmi bir duruma girdi. Boşanıyoruz. İnşallah karşılıklı anlaşarak bitiririz" dedi.

Instagram'da 4,5 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından adının yanındaki Akçıl soyadını kaldırdı. Ancak Akçıl'la olan fotoğraflarını silmedi.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, ikinci kez boşanma kararı aldı

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, ikinci kez boşanma kararı aldı

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, ikinci kez boşanma kararı aldı

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, ikinci kez boşanma kararı aldı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Boşanma, Magazin, Haber

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