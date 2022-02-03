Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, ikinci kez boşanma kararı aldı

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 2019 yılında Amsterdam'da nikah masasına oturdu. 9 ay evli kalan çift, aradığı mutluluğu yakalayamayınca tek celsede boşandı. Ayrılıkları 20 gün süren ikili, barıştıktan sonra 2021 yılında yeniden evlendi.

İKİNCİ KEZ BOŞANMA KARARI ALDILAR

Ancak ikili ikinci kez aradığı mutluluğu bulamadı. Bir süredir boşanma haberleriyle gündeme gelen ikili evlerini de ayırdı. Evliliklerini kurtaramayan çift, yeniden boşanma kararı aldı.

SİNAN AKÇIL: BOŞANIYORUZ

Evliliğiyle ilgili basın mensuplarıyla konuşan Sinan Akçıl, "Olmadı, o süreç artık resmi bir duruma girdi. Boşanıyoruz. İnşallah karşılıklı anlaşarak bitiririz" dedi.

BURCU SOYADINI SİLDİ

Instagram'da 4,5 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından adının yanındaki Akçıl soyadını kaldırdı. Ancak Akçıl'la olan fotoğraflarını silmedi.