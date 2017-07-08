Sina Yarımadası'ndaki Saldırıya Tepkiler

Arap dünyası, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda 23 askerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıya tepki gösterdi.



İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Refah kentinde askerleri hedef alan terör saldırısını en sert şekilde kınadığını duyurdu.



Saldırıyı "korkakça bir eylem" olarak nitelendiren Useymin, İİT'nin Mısır ile terörle mücadelede dayanışma içinde olduğunu belirtti.



Arap Birliğinden yapılan açıklamada da saldırı kınanarak, Mısır ile Silahlı Kuvvetler'le tam bir dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.



Yemen Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da askerleri hedef alan saldırıyı şiddetle kınadığını ve bu ülkenin güvenlik ve istikrarı için alınan tüm önlemleri desteklediğini kaydetti.



Kuveyt Dışişleri Bakanlığı kaynakları da hem Mısır'daki hem de dün Suudi Arabistan'ın Katif kentindeki saldırıları kınadı.



Kaynaklar, Kuveyt'in şiddet ve terör karşıtı takındığı net tavra vurgu yaparak, güvenlik ve istikrar için atılacak adımların desteklendiğini ifade etti.



Tunus, Umman, Bahreyn dışişleri bakanlıkları ile Ürdün'ün medyadan sorumlu Devlet Bakanı Muhammed el-Mumini de Refah kentinde askerleri hedef alan saldırıyı kınadıklarını açıkladı.



Mısır'daki Ortodoks, Katolik ve Evanjelist kiliselerden yapılan açıklamalarda da terör saldırısı kınanarak, terörle mücadelede Mısır yönetiminin yanında olunduğu aktarıldı.



El-Ezher Kurumu tarafından yapılan açıklamada ise kınandığı belirtilen saldırının, "Hoşgörü dini olan İslam'ın ve diğer dinlerin öğretileriyle bağdaşmadığı, insani ve ahlaki değerlere aykırı olduğu" ifade edildi.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da saldırıyı kınayarak, "terörle mücadelede Mısır'ın yanında oldukları" mesajını verdi.



ABD, Almanya, İngiltere ve Irak'ın Kahire büyükelçiliklerinden yapılan açıklamalarda, saldırı sert bir şekilde kınanarak, terörle mücadelede Mısır'la dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.



Refah kentinde dün sabah bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 23 askerin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Saldırıyı, terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran "Sina Vilayeti" üstlenmişti.



Kuzey Sina'da, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve daha sonra adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren "Ensar Beyt el-Makdis" adlı örgüt gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.



Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana başta Kuzey Sina olmak üzere birçok ilde "terörist" olarak adlandırdığı unsurlara yönelik, "güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri" gerekçesiyle operasyonlar gerçekleştiriyor.